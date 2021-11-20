北車巨型迷宮「20分鐘走不出去」！　天龍人認了：沒走對過

▲台北火車站。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台北車站被許多人戲稱為全台最大迷宮！有一名網友就指出，自己某次和朋友相約台北車站地下街的M5出口，徒步20分鐘還找不到，整個人超慌，對此該次經驗記憶猶新，於是也納悶詢問眾人「大家有在台北車站迷路過嗎？」

有一名網友在網路論壇mobile01以「想問大家有在台北車站迷路過嗎」為題發文指出，自認是還滿會看指示牌的人，平時很少走在台北車站地下街，但某一次和朋友約在北車M5出口，走了將近20分鐘也走不到，「整個人慌到不行，明明跟著指示牌走也看了牆上的地圖，卻找不到目的地。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北車站超容易迷路？話題引網友熱議。（圖／記者劉亮亨攝）

該網友直喊，「生活中的各種服務指示牌設計太重要了！」圖示設計及配色除了美感外，也要考量使用者的直觀反應，它既要有效的達到指標作用，又必須讓你覺得舒服而不突兀；他還舉例日本的飯店與醫院為典範，「只能說服務指標的設計是件不簡單的事，日本在這條路真的走得很前面。」

對於原PO在北車碰到的迷路慘況，貼文立刻釣出許多過來人紛紛回應，「好好笑，生活了快20年的北部人在北車還是會迷路」、「去了10次都還有迷路可能」、「迷路超多次，後來都儘量不在那邊下車」、「有，鬼打牆」、「連台北人都會迷路」、「走著走著就迷路了」。

也有許多人給予建議，「北車地下街分岔，走一段路要停下來看牆上的位置標示，不然有時候就會走錯邊」、「多去新宿車站磨練一下就會發現台北車站根本嬰兒等級」、「台北車站的路標指示應該在地板做一套輔助系統，並考慮到透視法的設計原理，還有捷運松江南京站也是」，不過也有網友特別點名日本新宿車站，「多去新宿車站磨練一下，就會發現台北車站根本嬰兒等級」。