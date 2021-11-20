車手勿近！　南警一日內連破2詐騙

▲台南市警二分局19日1天之內雙破詐欺車手提領贓物、贓款，緝獲涉案車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局19日1天之內雙破詐欺車手，涉嫌提領贓物、贓款案，讓詐騙集團以假冒檢警及代收包裹賺佣金等詐欺手法無所遁形，成功保護民眾財產安全。

二分局長樂派出所19日接獲情資，疑似遭詐騙集團以假冒檢警的詐欺手法，其有參與販毒要求監管其高價值財物，要求被害人拿出價值約新台幣50萬元的金飾自清無參與犯罪為由，並約定在住家附近交付，警方立即組成專案小組至交付地點附近埋伏，發現1名男子正徒步前來提取贓物，專案人員立即上前逮捕，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

無獨有偶，二分局民權派出所亦在19日下午接獲轄區金融機構通報，稱有民眾欲提領帳戶內新台幣70萬元，惟該帳戶內金額有異常款項，經現場查證後，有他縣市民眾報案通報遭騙，以代收包裹賺取佣金為由，要求支付運費並將款項匯入該帳戶，淪為詐騙集團所利用，然帳戶持有人臨櫃提領贓款，即依現行犯逮捕，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署後續偵辦。

市警二分局表示，「打擊詐欺集團 保護民眾財產」是警察的任務更是使命，然而台南市中西區金融機構設置密度遠比他區域較高，二分局持續落實查緝詐欺車手，並抱著「有案必查、有查必抓」的決心，秉持這個原則下，只要有任何蛛絲馬跡，定全力以赴查緝，讓車手進得了中西區，卻出不了中西區，確實保障民眾財產安全。