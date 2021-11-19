　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親爸周旋7女狂吸2千萬　女友原來是小三遭慘騙350萬

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

▲黃姓單親爸遭指控，利用「軍營放款」的名目假投資真詐騙。（圖／投訴人提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓單親爸遭指控，利用「軍營放款」的名義向受害人募資投資，多名受害人被「10天3%利息」所誘惑，紛紛投入畢生積蓄，金額從1、200萬元到近千萬不等，累積10名受害者，詐騙金額超過2000萬。受害人之一的H小姐說，黃男利用自己剛離婚，急著想賺錢的心態設下陷阱，自己還為了這個投資把保險解約，沒想到根本是惡夢。

H小姐說，自己是在「UT聊天室」結識黃男，當時剛恢復單身，心情很低落，於是想在網路上找人聊聊，抒發一下心情。聊天過程中，黃男得知自己想要快速賺錢，大力推荐自己的「軍營放款」投資，說把錢拿去做保險投資還不如跟著他才能賺更多的錢。

H小姐不疑有他，先在2020年11月25日匯了第一筆70萬款項給黃，黃也依約每10天返還3%的利息，H小姐累積信任後，又陸續匯了多筆款項過去追加投資，直到今年6月，黃男人間消失，才驚覺遇到詐騙。

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

▲▼H小姐說，黃男特別申請良民證、翻拍身分證，取信她們。

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

H小姐氣憤的說，5月間黃男還有跟她連絡，說帶女友到澎湖玩，需要延遲匯款，6月詐騙曝光後，輾轉透過關係找上黃男的女朋友「A小姐」。

慘的是，A小姐自己也放了350萬下去投資，被黃哄騙「利息先不還，放在我那，之後可以拿更多」，信以為真，利息都沒拿到，直到H小姐找上門後，才知道與黃男澎湖旅遊的「女友不是我」，莫名其妙當了小三，可謂人財兩失。

另一名金額最大的L先生則是黃男的球友，陸續投了900多萬，發現詐騙後，一狀告上法院，自己也因為這件事飽受精神折磨，陷入憂鬱。

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

▲▼H小姐多次匯款給黃男，前後陸續投資200萬，最後只拿回一半的錢。

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

H小姐說，就她所了解，10名受害人中有7名是女性，黃男周旋之間，利用女子失婚、需要錢的脆弱心態，以糖衣砲彈猛攻，例如跟H說要從新竹搬去台北，只為了靠近她、或專程坐火車從新竹到板橋，就為了送花、送禮物，或是短暫與A小姐見面20分鐘、看到可愛的小孩，自拍傳給她們「大噴父愛」，滿滿套路，讓這些生活單純的女子防不勝防。

為了取信於幾人，黃男還把別人的匯款資料拍照傳給她們，宣稱「某某某又加碼投資多少」，事後大家才知道都是「話術」，是黃男慣用手法。

今年6月黃男人間蒸發後，幾名受害人陸續提告，黃男也從原本新竹租屋處火速搬家。H小姐說，黃男目前還欠105萬沒給她，當時投資也非借貸名義，知道要拿回錢很難，黃男曾向她坦承「放款軍營是假，錢都拿去簽賭」，認為黃男居心叵測的朝她們吸血非常惡劣，希望不要再有其他受害人被誆騙，才選擇勇敢站出來。

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

▲▼黃男最後向被害人坦承，根本沒有什麼軍營投資，錢都被自己賭博賭掉了。

▲單親爸周旋7女狂吸2千萬　深情套路太狂：她人財兩失還淪當三。（圖／投訴人提供）

記者去電向黃男求證指控，黃男僅說案件已經進入偵查階段，即掛斷電話，拒絕做出其他回應。

►新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車　苦主嚇壞急報警

►0013路邊停靠！喊到燒聲也要抓到　山老鼠落跑6km撞壁下場超慘

► 新竹潑尿大叔抓到了！一句「認錯人」讓他氣炸：陳年老尿存很久

►新竹安養院「瘋狂被訂餐」　鍋貼、披薩、帕尼尼…火大不忍了！

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
高端混打惹議　陳時中反問「不然要怎樣」：到美國再被趕回來？
NONO首鬆口「斷開艋舺雞排原因」　2關鍵過不去
中二選區共「5人登記」　台灣股票黨和幼兒園長都來了
快訊／柯文哲1句「輾過去」　民眾闖市議會爆衝突
女兒見媽藏「小王大鵰照」！　抓包她車內狂震
柯文哲私下讚「竟能在那位置坐1年多」　陳時中6字回應
快訊／台中男陳屍車內　身上已冒屍斑
增9人接種疫苗後死亡　莫德納5人最多
快訊／黃士修恐嚇「身家安頓好了嗎」　蔡英文說話了
挨批記者會可以休矣　陳時中宣布「假日停開」：大家一起放假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

腳痛男「代步」竊電動車　超商店員幫曝：他家住那裏

警怨「超過晚上10點找檢察官會被罵！」　中檢：與事實不符

他口袋「鼓鼓的」被盤查扭頭跑　警追50m搜出「4號仔＋針頭」

快訊／台中神岡男外出失聯！　友人路旁尋獲轎車驚見人已氣絕

戰技教官自摔重傷內幕曝！爛路高低差6公分　竟是黑心包商害命

竊賊三番兩次偷飆漲電纜線　警方暗夜埋伏宵小措手不及被逮獲

梨山今年9起高山大火！「縱火者」2動作燒掉4公頃　現仍逍遙中

誆小北百貨「高層股東」釋出股份　宣稱「可分紅」詐3人80萬

單親爸周旋7女狂吸2千萬　女友原來是小三遭慘騙350萬

600萬KTM X-Bow GT台8線試駕！過彎直衝砂石車底　車頭炸裂全毀

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

腳痛男「代步」竊電動車　超商店員幫曝：他家住那裏

警怨「超過晚上10點找檢察官會被罵！」　中檢：與事實不符

他口袋「鼓鼓的」被盤查扭頭跑　警追50m搜出「4號仔＋針頭」

快訊／台中神岡男外出失聯！　友人路旁尋獲轎車驚見人已氣絕

戰技教官自摔重傷內幕曝！爛路高低差6公分　竟是黑心包商害命

竊賊三番兩次偷飆漲電纜線　警方暗夜埋伏宵小措手不及被逮獲

梨山今年9起高山大火！「縱火者」2動作燒掉4公頃　現仍逍遙中

誆小北百貨「高層股東」釋出股份　宣稱「可分紅」詐3人80萬

單親爸周旋7女狂吸2千萬　女友原來是小三遭慘騙350萬

600萬KTM X-Bow GT台8線試駕！過彎直衝砂石車底　車頭炸裂全毀

腳痛男「代步」竊電動車　超商店員幫曝：他家住那裏

活屍劇種取名「Happiness」導演解釋原因！朴炯植現在才是正常size

黃金混雙世桌賽高居頭號種子！　林昀儒男單第4、莊智淵20號種子

高端自願軍「不能打公費疫苗」　1922神邏輯惹怒她：挺國產的下場

台中新光三越聖誕點燈周末登場　中友推「理想的文具」展

連3個月「薪水雙倍入帳」　老闆娘32歲困擾他！網見金額：別努力了

雲縣議會「議員罰站官員」引戰火　「恁老爸很優秀」險爆衝突

專家警告：美國今冬恐累計破百萬人死於新冠　「清零」不可能發生

店員神助攻！單身6年靠一杯飲料「換到正妹的LINE」嗨炸：天將奇蹟

新莊「黃金角間」空3個月...有動作了！　路易莎悄上徵才公告

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

重機最後身影曝　「5秒成點」撞進C300

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

快訊／雪隧火燒車雙向封閉　尖峰回堵塞爆

撞C300騎士生前足跡曝　臉書都是仿賽車

快訊／風情海岸嚴重車禍！傷亡不明

梁佑南兒遭灌酒痛毆　1打11過程曝

即／裝修木工墜樓身亡　領班兒目睹現場崩潰

新竹驚傳「暴力球棒團」出沒　砸爆住家玻璃

更多熱門

相關新聞

「今彩539」成詐騙手法　屏東女險中招

「今彩539」成詐騙手法　屏東女險中招

屏東縣枋寮鄉賴姓女子在臉書看到加入投資「今彩539」社群，可以輕鬆中獎並分紅，但要到超商購買5000元點數，她信以為真，店員發現有異警報，阻止她被騙，警方說，這是第一起接獲詐騙集團以台灣彩券公司發行「今彩539」為詐騙手法，籲請民眾注意。

抖音認識工程師　她被騙走1500萬

抖音認識工程師　她被騙走1500萬

匯台幣44.9萬可賺港幣400萬　她秒衝銀行不信被詐

匯台幣44.9萬可賺港幣400萬　她秒衝銀行不信被詐

她一聽虛擬貨幣很好賺　衝銀行險噴15萬

她一聽虛擬貨幣很好賺　衝銀行險噴15萬

冒用游錫堃帳號「募款詐騙」　警追幕後藏鏡人

冒用游錫堃帳號「募款詐騙」　警追幕後藏鏡人

關鍵字：

放款詐騙斂財

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面