單親爸周旋7女狂吸2千萬　女友原來是小三遭慘騙350萬





▲黃姓單親爸遭指控，利用「軍營放款」的名目假投資真詐騙。（圖／投訴人提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓單親爸遭指控，利用「軍營放款」的名義向受害人募資投資，多名受害人被「10天3%利息」所誘惑，紛紛投入畢生積蓄，金額從1、200萬元到近千萬不等，累積10名受害者，詐騙金額超過2000萬。受害人之一的H小姐說，黃男利用自己剛離婚，急著想賺錢的心態設下陷阱，自己還為了這個投資把保險解約，沒想到根本是惡夢。

H小姐說，自己是在「UT聊天室」結識黃男，當時剛恢復單身，心情很低落，於是想在網路上找人聊聊，抒發一下心情。聊天過程中，黃男得知自己想要快速賺錢，大力推荐自己的「軍營放款」投資，說把錢拿去做保險投資還不如跟著他才能賺更多的錢。

H小姐不疑有他，先在2020年11月25日匯了第一筆70萬款項給黃，黃也依約每10天返還3%的利息，H小姐累積信任後，又陸續匯了多筆款項過去追加投資，直到今年6月，黃男人間消失，才驚覺遇到詐騙。

▲▼H小姐說，黃男特別申請良民證、翻拍身分證，取信她們。





H小姐氣憤的說，5月間黃男還有跟她連絡，說帶女友到澎湖玩，需要延遲匯款，6月詐騙曝光後，輾轉透過關係找上黃男的女朋友「A小姐」。

慘的是，A小姐自己也放了350萬下去投資，被黃哄騙「利息先不還，放在我那，之後可以拿更多」，信以為真，利息都沒拿到，直到H小姐找上門後，才知道與黃男澎湖旅遊的「女友不是我」，莫名其妙當了小三，可謂人財兩失。

另一名金額最大的L先生則是黃男的球友，陸續投了900多萬，發現詐騙後，一狀告上法院，自己也因為這件事飽受精神折磨，陷入憂鬱。

▲▼H小姐多次匯款給黃男，前後陸續投資200萬，最後只拿回一半的錢。

H小姐說，就她所了解，10名受害人中有7名是女性，黃男周旋之間，利用女子失婚、需要錢的脆弱心態，以糖衣砲彈猛攻，例如跟H說要從新竹搬去台北，只為了靠近她、或專程坐火車從新竹到板橋，就為了送花、送禮物，或是短暫與A小姐見面20分鐘、看到可愛的小孩，自拍傳給她們「大噴父愛」，滿滿套路，讓這些生活單純的女子防不勝防。

為了取信於幾人，黃男還把別人的匯款資料拍照傳給她們，宣稱「某某某又加碼投資多少」，事後大家才知道都是「話術」，是黃男慣用手法。

今年6月黃男人間蒸發後，幾名受害人陸續提告，黃男也從原本新竹租屋處火速搬家。H小姐說，黃男目前還欠105萬沒給她，當時投資也非借貸名義，知道要拿回錢很難，黃男曾向她坦承「放款軍營是假，錢都拿去簽賭」，認為黃男居心叵測的朝她們吸血非常惡劣，希望不要再有其他受害人被誆騙，才選擇勇敢站出來。

▲▼黃男最後向被害人坦承，根本沒有什麼軍營投資，錢都被自己賭博賭掉了。

記者去電向黃男求證指控，黃男僅說案件已經進入偵查階段，即掛斷電話，拒絕做出其他回應。

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