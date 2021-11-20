杜絕防疫破口　南警全面臨檢查察八大行業

▲台南市警局為杜絕疫情破口，於18、19日連續2日，律定各分局針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所，同步執行路檢、臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為避免民眾聚集於大型娛樂場所等密閉空間造成群聚感染，杜絕疫情破口，於18、19日連續2日，配合中央防疫政策，律定各分局執行擴大臨檢勤務，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所，同步執行路檢、臨檢，全力查緝槍、毒，期能有效防制暴力。

中央流行疫情指揮中心宣布16日起，有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，符合相關防疫措施，得開放營業，台南市警局18、19日連續2日，配合中央防疫政策，律定各分局執行擴大臨檢勤務，針對轄區治安熱點地區及大型休閒娛樂場所，同步執行路檢、臨檢，對於歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶店、夜店、舞場）等休閒娛樂場所，查察有無未經核准擅自營業、有無落實實聯制、量體溫、全程戴口罩、從業人員及進場顧客有無接種至少1劑疫苗證明等防疫措施，加強取締、杜絕心存僥倖及避免八大行業成為防疫破口及治安隱憂。

台南市警局於18、19日，實施擴大臨檢專案勤務共執行臨檢處所228處、出勤警力數1001人、計查獲公共危險案8件8人、酒後駕車拒測1件1人、違反實名制27件51人、通緝犯4件4人、查獲菸害防制法28件28人、查獲違反傳染病防治法第36、37條（無申請復業證明、顧客或從業人員未攜帶防疫證明等違反防疫相關規定者）32件、另尋獲失蹤人口、查獲毒品調驗人口及違反社秩法等其他案件計7件7人，總計查獲107件150人，均依法移送偵辦或函請經濟發展局、衛生局等權責單位依法裁罰。

台南市警局長方仰寧強調，預防犯罪、防制街頭暴力及協助防疫工作為現階段三大主軸工作。轄區如發生聚眾鬥毆，警力應即時快速集結，運用優勢組合警力，幹部應即時到場指揮，壓制犯罪氣燄，絕不容許任何犯罪行為危害市民安全，目前現階段工作，除全力維護轄區治安外，加強轄區八大行業臨檢、稽查工作，要求業者遵守防疫規定，以建構縝密防疫網，對涉有違反刑法、社會秩序維護法或違反相關防疫措施規定者，將依法移送地檢署或函送衛生局依傳染病防治法裁罰，南警防疫總動員嚴格把關，給市民一個優質的治安環境，捍衛市民健康。