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遭1星負評攻陷！勝王拉麵推2新品反擊「一碗3000元」　網讚：超值

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／勝王）

▲勝王推出新品。（圖／翻攝自Facebook／勝王）

記者曾筠淇／綜合報導

知名拉麵店「勝王」雖擁有不少死忠粉絲，但最近卻被1星負評攻陷，對此，店家正面回擊，在認真檢討過後，決定推出要價3000元的新品。消息曝光後，吸引大票網友朝聖直呼，「我真的要笑死了，會不會真的有人點」、「可以自己帶經書請師傅唸嗎」。

日前有客人到勝王用餐後，在Google評論上給1星並寫道，「給一星我都嫌多，問個街口支付，臉不知道在臭什麼？講話口氣像家裡辦喪事，而且還不只一個那種。告知加麵後也不回應，直接用丟的，以為燒金紙給你家人？」

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面對這樣的評價，勝王不忍了，直接截圖並發在粉專上表示，「我家沒有文化是真的常常對付你們這種垃圾回覆，處理垃圾就是要快速，然後我家也不是日本料理，你就花錢吃麵剛好師傅忙也沒跟你多說...（略）有需要我再燒紙錢給你，還是你要我燒什麼客製化的可以私訊我，我願意幫你出。」

也有客人雖然沒到店內用餐，但卻直接留下1星評價表示，「沒吃過，給中間值三顆星，主要是來朝聖一下網路上說的拉麵店的優越感留言。」勝王則回應，「你說三顆星但是給一顆星是詐騙喔？賣麵沒有優越感有時候你真的功能性只能給一顆星，你在表示你的優越感，但是我還是很有愛心回覆你...如果是錢的問題，我願意用愛心來讓你吃個一碗王八蛋。」

被1星負評攻陷後，勝王昨（19）日發文表示，他們已經認真檢討，為了讓麵更美味，所以決定推出新品，「麵在加持下會更美味喔！」店家也說，前幾天有留言燒紙錢的酸酸，如果來光臨，他們會直接招待一碗。

而從勝王的新公告的菜單可見，新增的2個新品分別是「師傅煮麵誦經加持3000元」、「師傅溫柔對你說我要加麵了300元」。勝王也在留言區表示，「我也不是那麼雞X真的都不知道改進，我們做生意有改進、有進步。」

底下網友則笑翻表示，「麵條直接加印各式經文」、「真的都有好好接受意見跟改進耶，好積極」、「為了點餐機，今晚下班只好不爭氣的去排隊了」、「以後上餐的拉麵，都隨附一雙直插的筷子了嗎」、「經文可以客製化選擇嗎」、「請問餐具會有送一套木魚嗎」、「跪求募資師傅罵人」、「可以，看起來非常超值」。

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