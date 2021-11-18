揪親友團洗1星！恐龍媽嗆「小孩不吵只是音量大」　網：笑死欠你嗎

▲被店家提醒小孩太吵竟惱羞洗1顆星。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

餐廳店家很怕遇到不受控的小朋友，更怕遇到強勢的恐龍家長！一名業者抱怨，「現在某些當媽的人，『媽媽病』真的很嚴重」，小孩吵鬧不休也不制止，甚至說小孩沒有吵，「只是音量大了一點」，事後更揪人在店家Google留下1星負評，引發網友眾怒。

餐廳業者在臉書社團「爆怨公社」貼出截圖，一名林姓媽媽先是負評指控，「1歲多的小孩音量大，店家阿嬤一直瞪，整間店員工還說超級吵（請問你們店坪數很大嗎？）送餐來還說請降低小孩音量，不要吵到其他人，我們家長在安撫在控制的時候你們有看見嗎？店家態度超級差。」接著更出動親友團刷1星負評，其中一則寫道「聰明的店家會想想辦法一起安撫小孩」。

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▲林姓媽媽的負評。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO收到負評後發文反擊，林姓媽媽來店用餐時，放任小孩吵鬧，對方所謂的管教只是比出「噓」的手勢，店員提醒降低音量對方卻玻璃心，還反過來怪店家坪數不夠大，「我看過一個讓人respect的媽，小孩吵是帶離現場冷靜後再進來用餐」，店家不介意音量大的小孩，但得不到就尖叫哭鬧，恐龍家長還放任的話最討厭。

過來人回應，「應該先帶離現場，等孩子稍冷靜了再回來，如果孩子一直吵都沒改善，又必需內用不可，就只能父母輪流顧輪流吃，我以前也是這樣做」、「小孩一直吵真的很煩...旁邊的客人根本沒必要去忍受好嗎」、「我真的很推薦熱炒店，因為大人喝酒聊天更吵」、「聰明的店家就會幫忙安撫哈哈哈哈哈哈哈X笑死，店家欠你的嗎」、「孩子還小教不會的話就在家吃吧...不然就找親子友善餐廳。」

▼親友團也來洗負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

