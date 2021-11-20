砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝東路上的錢櫃KTV20日清晨5時許發生疑似揮刀打架事件！據悉，現場有14名黑衣人衝進包廂內，且疑似有2、3人持刀揮砍，造成3名男子受傷，2人送醫治療。而事後監視器畫面曝光，只見當時一大群人在KTV內不斷推擠，甚至拿起一旁物品就往對方砸去，嚇得工作人員在一旁不知所措，而警方獲報到場後，隨即將雙方人馬帶回調查，至於詳細經過也有待釐清。





▲14名黑衣人20日清晨5時許衝進KTV包廂內，並持刀朝3名男子揮砍，監視器畫面事後曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

經查，當時有14名黑衣人衝進KTV包廂，其中有2、3人持刀，而在爭執過程中，造成吳姓男子右胸口刀傷、肯姓男子左大腿刀傷，另名吳姓男子則是右大腿刀傷，其中2人送醫治療，另外1人則是拒絕送醫。

▲▼14黑衣人衝錢櫃包廂，現場一片混亂，工作人員在一旁不知所措。（圖／記者邱中岳翻攝）

透過監視器畫面可以看到，一群黑衣人不斷在KTV內互毆，甚至有人隨手就將一旁物品拿起往對方砸去，場面一度失控相當混亂，嚇得工作人員在一旁不知所措，趕緊報警。

警方獲報到場後隨即將雙方人馬帶回調查，不過雙方不願說明糾紛原因，目前警方正積極偵辦當中。