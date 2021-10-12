台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

▲圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開並揚言自殺，台南市學甲分局全體動員搜尋，在北門區174線與台61路口旁便道尋獲張男人車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開住處不知去向並揚言自殺，台南市學甲分局12日凌晨接獲通報張男最後發話位址在所轄北門區三寮灣，警方心繫3條人命，全體動員搜尋，最後在北門區174線與台61線路口旁便道發現張男車輛，所幸3人均安，即通知家屬平安領回。

12日凌晨張男最後發話位點在台南北門區三寮灣，該處因靠近海邊、天候惡劣、風浪甚大，唯恐當事人想不開做傻事，學甲警心繫3條人命安危，立即全體總動員，調派線上巡邏警力實施地毯式搜尋，後經北門所警員王珮鈞於上午7時許在北門區174線與台61線路口旁便道發現張男車輛，張男及2名子女在車內睡覺，警方馬上將3人帶返駐地安置，並通知家屬帶回，母子、祖孫在分局團圓，張母對學甲警方能不畏風雨、迅速積極搶救人命，再三道謝。

▲學甲分局北門所長柯振孟（右），頒「好警茶」獎勵北門所女警王佩均。

學甲分局分局長王子雄，除指示北門所柯所長轉頒好警茶公開表揚王員，並表示突發性自殺潛在諸多不確定性態樣，每個人內心深處難免有壓力與陰影存在，就像月有陰晴圓缺，時時關心身旁的至親好友，適度紓壓負能量，遇有長期情緒困擾，應尋求專業醫師或諮商心理師求助；或撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）亦有提供心理諮詢服務。

警方指出，台南市警察局受理緊急協尋案件，均會上傳警察局失蹤人口群組，發揮團隊力量共同查尋，全體員警願作「自殺防治守門員」，為防治自殺提供緊急救援防線，共同珍愛生命。

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