　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

▲圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開並揚言自殺，台南市學甲分局全體動員搜尋，在北門區174線與台61路口旁便道尋獲張男人車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開並揚言自殺，台南市學甲分局全體動員搜尋，在北門區174線與台61路口旁便道尋獲張男人車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開住處不知去向並揚言自殺，台南市學甲分局12日凌晨接獲通報張男最後發話位址在所轄北門區三寮灣，警方心繫3條人命，全體動員搜尋，最後在北門區174線與台61線路口旁便道發現張男車輛，所幸3人均安，即通知家屬平安領回。

▲圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開並揚言自殺，台南市學甲分局全體動員搜尋，在北門區174線與台61路口旁便道尋獲張男人車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12日凌晨張男最後發話位點在台南北門區三寮灣，該處因靠近海邊、天候惡劣、風浪甚大，唯恐當事人想不開做傻事，學甲警心繫3條人命安危，立即全體總動員，調派線上巡邏警力實施地毯式搜尋，後經北門所警員王珮鈞於上午7時許在北門區174線與台61線路口旁便道發現張男車輛，張男及2名子女在車內睡覺，警方馬上將3人帶返駐地安置，並通知家屬帶回，母子、祖孫在分局團圓，張母對學甲警方能不畏風雨、迅速積極搶救人命，再三道謝。

▲圓規颱風警報期間，台中張姓男子與母親爭吵後，開車載2名子女離開並揚言自殺，台南市學甲分局全體動員搜尋，在北門區174線與台61路口旁便道尋獲張男人車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲學甲分局北門所長柯振孟（右），頒「好警茶」獎勵北門所女警王佩均。

學甲分局分局長王子雄，除指示北門所柯所長轉頒好警茶公開表揚王員，並表示突發性自殺潛在諸多不確定性態樣，每個人內心深處難免有壓力與陰影存在，就像月有陰晴圓缺，時時關心身旁的至親好友，適度紓壓負能量，遇有長期情緒困擾，應尋求專業醫師或諮商心理師求助；或撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）亦有提供心理諮詢服務。

警方指出，台南市警察局受理緊急協尋案件，均會上傳警察局失蹤人口群組，發揮團隊力量共同查尋，全體員警願作「自殺防治守門員」，為防治自殺提供緊急救援防線，共同珍愛生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
LIVE／澎恰恰破產欠2.4億！「面對面30債主」現身說明
機械停車位突下降壓車「扭曲變形」　女駕駛嚇到軟腿
找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓樹枝保命爬上岸
快訊／苗栗知名尚順廣場驚傳槍響　落地玻璃全毀
快訊／龍龍被切割後首發聲　喊話鄭家純：希望擁抱是真的
中風父失蹤24小時找到了！本土劇女星報平安「去五指山散心」
19歲女大生嘔吐、狂喘竟是心肌炎　「心臟停11秒」葉克膜救命
快訊／台東海端鄉2村　明日停班停課
《俗女2》前三高收視點出爐！　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

將軍吼音樂節登場!每場限額3500人　黃偉哲宣布 13日中午起線上預約

台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

最高領4萬元　北港高中獎勵優秀學生頒發37萬獎學金

台東池上巨大老榕樹不敵強風倒地　壓到自小客駕駛輕傷

宏其婦幼「智慧產房」啟用　鄭文燦：桃園新生兒主力部隊

台東產業創新研發計畫推動9年　補助120業者創造逾2億元產值

飯店招牌遭強風吹襲搖搖欲墜　台東警巡邏發現立即排除

台東豐田排水系統工程進度43％　預定12月中旬完成

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

將軍吼音樂節登場!每場限額3500人　黃偉哲宣布 13日中午起線上預約

台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

最高領4萬元　北港高中獎勵優秀學生頒發37萬獎學金

台東池上巨大老榕樹不敵強風倒地　壓到自小客駕駛輕傷

宏其婦幼「智慧產房」啟用　鄭文燦：桃園新生兒主力部隊

台東產業創新研發計畫推動9年　補助120業者創造逾2億元產值

飯店招牌遭強風吹襲搖搖欲墜　台東警巡邏發現立即排除

台東豐田排水系統工程進度43％　預定12月中旬完成

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

癌症末期有救！　7旬翁靠新療法「腫瘤完全消失」只花8周

新舊用戶都免費！　台灣大推Apple Music免費用半年

浩克發威　巴西男子遭搶靠手機殼擋子彈

朱立倫、AIT處長孫曉雅會晤　民進黨：他該停止錯誤「反美」行徑

國慶連假獨攀再生山和能高山　宜蘭男逾時未返失聯！救難隊出動

暴賺千萬「少年海神」去哪？網揭驚悚真相：有實力者已收手

逾3.2萬人預約第二劑莫德納　北市分2階段施打

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

拉拉蹲地板臭臭「背後爸臉嚴肅」　媽大讚：認真的男人最帥

世展會急召寄養家庭！單身寄養爸爸心路歷程曝「1優點」

地方熱門新聞

避免入夜驟雨致災　花蓮緊急撤離1911人

圓規強風吹倒路樹！台東東河一天倒3顆

愛爾蘭情侶單車環島遇颱風　警貼心載到旅館安身

金山警分局推搶救影片籲泡湯安全

新竹女9年生8胎　鄭寶清籲送百萬加住宅

母當街攔警　2分鐘送醫救回抽搐昏倒女童　

即／焰火還沒放完！民眾先衝捷運站

戴資穎揮拍點燃2萬發國慶煙火

台南大灣分隊辦公廳舍擴建動土

台南做工行善團國慶假期趕工修繕

雙十連假台南湧進逾70萬人

看板砸中轎車網歪樓　警方回應了

國慶煙火「狂放2萬發」震撼畫面曝！

18歲女觀光工廠昏倒　現場員工緊急救命

更多熱門

相關新聞

斥3億打造！　台中國賓影城不敵疫情開幕1年「暫停營運」

斥3億打造！　台中國賓影城不敵疫情開幕1年「暫停營運」

由總太地產攜手國賓影城、砸3億元重金打造的台中忠孝「總太國賓影城」今公告受到疫情嚴重衝擊，自2021年10月25日起暫停營業，等於宣告去年8月底才開幕的國賓影城，營運僅1年時間，也讓不少台中民眾表示今年是電影界「最壞的世代。」

台中驚傳首例打完BNT猝死！62歲男痠痛疲倦亡

台中驚傳首例打完BNT猝死！62歲男痠痛疲倦亡

屏東鹿港富豪搶出手　台中七期老牌豪宅現億級交易

屏東鹿港富豪搶出手　台中七期老牌豪宅現億級交易

愛犬樹葬盆栽消失　３天後平安歸來

愛犬樹葬盆栽消失　３天後平安歸來

快訊／台中大貨車撞行人！男詭卡轎車底亡

快訊／台中大貨車撞行人！男詭卡轎車底亡

關鍵字：

台中尋短颱風天學甲警救援

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面