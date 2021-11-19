怨房東多收租卻殺無辜女出氣　退學男大生狂刺34刀喊：殺人很爽

▲台中地院外觀。（圖／記者鄧木卿攝）

記者黃哲民／台北報導

台中退學男大生施俊鴻記恨之前租屋遭房東多收錢，2017年重返舊地想殺房東報復，但現場人事已非，施男明知出面帶看房子的卓姓女子與他無冤無仇，仍涉亂刀殺害對方出氣，台中地院一審依殺人罪判他無期徒刑，上訴二審中。卓女丈夫和子女提告向施男求償共1684萬餘元，中院判施男應賠共621萬餘元，可上訴。

本案發生於2017年8月2日，施男（26歲，另案服刑中）當天上午10時許，以租屋為名，聯繫台中市太平區一處分租套房的二房東卓女（53歲）帶領看房，碰面後，涉持1把預藏短刀在4樓樓梯間亂刀戳刺卓女全身，卓女連逃都來不及，就倒臥血泊中，直到當天傍晚5時許，房客回家發現卓女已氣絕。

檢警驗屍從卓女刀傷累累的遺體估算，至少身中34刀，部位涵蓋頭、頸、胸與四肢，造成心、肺、肝、脾全遭刺穿，可見兇手用力極猛，卓女死於失血過多休克。

施男行兇後，從容到一間小廟清洗血跡，變裝搭公車到台中市一中街逛街3小時，再搭公車折返騎乘機車，企圖故弄玄虛、製造不在場證明，仍被檢警循線迅速鎖定，隔天（4日）清晨4時許，施男在太平區租屋處被逮，屋內起出殺害卓女所用短刀，以及犯案時用來變裝遮掩容貌的假髮、迷彩漁夫帽等物。

施男在警詢時坦承殺害卓女，卻對為何殺人、行兇動機等關鍵問題，一概推稱「不知道、不知道」，甚至口出狂言：「殺人很爽快！」宣稱卓女「有叫救命，也伸手想擋住，也想轉身跑，但沒來得及跑就倒下去」，施男還要求做精神鑑定。

檢方起訴施男涉犯殺人罪嫌，起初認定他因2013年從就讀的科技大學休學後，逾2年未復學而被退學，加上生活困頓等挫折打擊，隨機殺人發洩情緒。但施男於審理時表示，他2012年讀大一在事發的分租套房租屋，後來得知疑遭當時的黃姓房東多收錢，對此耿耿於懷，事發時是要去找對方報復。

醫院受託鑑定施男精神狀況，研判施男宣稱遭「幻聽」指使殺人的說詞很可疑，對幻聽「毫無懷疑、反抗，甚至輕易聽從，臨床上相當罕見」，且施男受測時表示「有病，就會被關起來，沒病，就會回到社會」，不排除他刻意講反話裝傻。

法官認定施男隨案情偵辦、審理，逐步捏造受「聲音」指示而犯案的說法，企圖減刑或免刑，醫院鑑定也肯定施男犯案當下，沒有心神喪失或精神耗弱情形，且施男坦承當天出門要去殺黃男，明知卓女和他互不相識、無冤無仇，卻僅以「我覺得應該在今天殺人」，就亂刀將卓女殺得黃上衣被血染成全紅，更讓卓女就地流血至死，手段甚為殘忍。

法官指施男偵審時對於為何執意殺害卓女、不覺得卓女很可憐等問題，仍一貫推稱「不知道、不知道」，加上沒道歉和解，犯後態度不佳，但考量施男因生活艱困、自認吃虧而累積不滿情緒，雖無端殺卓女出氣，卓女兒子與檢方也請求判死，法官仍認為施男未達應與世永久隔離程度，今年（2021年）6月依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

刑案已上訴台中高分院二審審理中，卓女丈夫與2名子女提起附帶民事訴訟，要求施男賠償精神慰撫、喪葬及扶養等費用共1684萬餘元，施男推稱金額過高，「我應該賠不出來」，台中地院一審審酌施男犯行造成卓家天人永隔、傷痛永久無法抹滅，施男名下雖無任何資產，日前仍判他應賠共621萬餘元，可上訴。施男另犯性侵男童案被判刑定讞，正在服刑。