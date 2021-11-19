和賣家「爆百元糾紛」堅持告！律師勸退被譙：不懂法　1招秒打醒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前和網拍業者發生小糾紛，決定走上官司一途；不過，在律師了解情況後，覺得根本划不來，便不斷勸退他。原本該名客戶態度堅定，甚至不耐煩地說「你根本不懂法律」，但當他看到報價後，就不再堅持了。

律師林智群在臉書提到，之前有個客戶找上門，說是和網拍業者有糾紛，但他一看發現，才幾百塊錢的恩怨，於是提醒他「打官司不划算。」

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然而，該名客戶不為所動，表示自己有查過相關法條，覺得站得住腳，甚至在他連番勸退下，氣得吐槽「你根本不懂法律！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

聞言，林智群默默地回，「我懂訴訟」，接著就直接給客戶報價；好笑的是，對方一看到數字瞬間清醒，也不再堅持了。

最後，林智群不禁笑說，「理論很美麗現實很骨感，理論是一回事，但實戰經驗更重要。」而網友們也紛紛感嘆，「爭一口氣是有代價的，就算不請律師，官司百分百贏，也要請假和浪費時間，更何況有些不屬刑事單純民事的案件，有時就不到一千元的糾紛，打贏了官司，贏了面子，賠了時間和工作收入」、「事實永遠是殘酷的」、「報價治百病」、「你的客戶只想出氣而已，應該成全他」、「8萬1」。

這種情況也引發共鳴，就有網友認真發問，「金錢少的糾紛不適合訴訟，那要怎麼辦比較好？」對此，有內行表示，「小額的可以自己上網看，怎麼寄存證信函先嚇嚇他，不行就自己提告，很多資訊現在都查得到，看你有沒有心而已。」