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傳播妹喝掛！渣男扛上車硬上　好友幫開到暗巷也被判刑

▲桃園市林姓與許姓男子前年8月在摩鐵開趴找傳播妹坐台，其中許男在飲料中摻入K他命與多種毒品供其飲用後昏迷，2人先後硬上得逞。（圖／達志示意圖）

▲彭姓男子看傳播妹喝掛竟趁機減屍，2人大搞車震，事後被傳播妹怒告性侵，而當初幫彭男開車掩護的好友陳男也慘遭判刑。（圖／示意圖，與本案無關／達志示意圖）

記者林冠吟／台中報導

彭姓男子2018年11月和陳姓友人在酒吧狂歡，同時還叫了傳播妹前來助興，未料傳播妹酒量不佳完全醉死，彭男竟藉機將傳播妹帶出，並指示陳男駕車要求開到暗巷，彭男再趁她酒醉而不能抗拒之際性侵。一審，法官依乘機性交罪，判彭男有期徒刑4年6月；另依幫助犯乘機性交罪，判陳男有期徒刑2年，彭、陳2人不服上訴；台中高分院駁回其上訴，維持原判。

判決書指出，彭姓男子2018年時和陳姓男子等一夥朋友前往音樂餐廳飲酒狂歡，途中還邀請2名傳播妹到場助興，席間一名傳播妹因身體不適，提早離開，另一名傳播妹則因酒量不佳，整個人癱倒在沙發、無法動彈，該名傳播妹原請公司經紀來協助將她載回家，後來因想起坐檯費還沒收，讓公司經紀先回。彭男等人見狀，立即改變心意，竟要求陳姓男子開車載他去暗巷，在後座性侵得逞。傳播妹稍稍酒醒後驚覺遭人性侵，立即發送訊息和公司求救，且欲跳車逃離，不過卻被開車的陳姓男子拉住，造成傳播妹指甲斷裂，四肢多處擦挫傷，憤而對2人提告。

應訊時，彭男否認犯行，強調當天他從廁所出來看到傳播妹，傳播妹看到他後竟然衝過來抱住他，並說「我要跟你趴趴」，因此2人才在廁所發生關係，當時2人意識都很清楚，傳播妹後續有和他追討5000元的坐檯費，不過卻未被彭男理會。陳男則表示，傳播妹當時有說想和彭男「趴趴」，她講這句的同時，在場的所有人都有聽到，後續將傳播妹載回去的時候，傳播妹也因為太醉都在車上睡覺，並沒有發生什麼事。

一審，法官審理後認為，彭男和陳男犯罪事實明確，彭男見傳播妹不勝酒力，且與傳播妹同行等人全不在場，竟指使陳男載運傳播妹並將車輛開到暗巷，以利2人發生關係，而陳男明明可以阻止卻助長彭男的犯行，2人犯後至今未坦承犯行，亦未和傳播妹達成和解，依乘機性交罪，判彭男有期徒刑4年6月，並認定當時開車的陳男雖無和傳播妹發生關係，但陳男也是「幫助犯」，依幫助犯乘機性交罪，判陳男有期徒刑2年。彭、陳2人不服，上訴二審。

台中高分院勘驗相關監視器畫面後，卻沒有發現彭男和傳播妹一起前往廁所的畫面，認為彭男和陳男的辯詞無足採，原審量刑無誤，駁回彭、陳2人上訴，維持原判。

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