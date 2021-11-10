就是最後一名！電視台副總監罵下屬挨告　法官：尖酸刻薄沒犯法

▲大愛電視台涂姓3D動畫師因工作表現欠佳，遭蕭姓副總監羞辱及恫嚇「被慈濟開除，在外面找不到工作」。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

大愛電視台蕭姓副總監與涂姓3D動畫師面談工作狀況時，被當場告誡「你是目前我那組表現最差的…你的表現就是最後一名！」、「被慈濟開除，在外面找不到工作」更稱「出去你就被人家蓋布袋！」，涂不滿提告恐嚇、公然侮辱罪，檢方認為蕭的言語不構成犯罪，不起訴，涂不死心再向士林地方法院聲請交付審判，法官仍認「合理評論原則」駁回聲請，且不得抗告。

去年11月6日，大愛電視台蕭姓副總監在電視台公司，與涂姓3D動畫師討論工作情況，竟當場向涂稱：「被慈濟開除，在外面找不到工作」、「因為我跟你講完就算了，如果你今天同樣對一個人，他黑道背景啊，出去你就被人家蓋布袋」及「我會很公平的看你的表現，以目前我來看，你是目前我那組表現最差的」。

涂男表示，當天在場還有施姓直屬主管，3人共同在工作場合進行面談，卻慘遭蕭姓副總監恐嚇、洗臉，讓他一路在校學業成績與參賽表現優異，卻被這席話大打擊甚至心生畏懼，憤而提告。

檢方認定蕭姓副總監的言語不構成犯罪，故不起訴，但凃男不服，向高檢署聲請再議，又被高檢署作出同樣駁回處分，再向士林地方法院聲請交付審判。

合議庭認為蕭男基於擔任涂男在大愛電視台負責業務主管的立場，針對涂負責業務的工作表現是否已達蕭男設定標準此一事項所提出的主張與質疑，應為可受公評的事項，縱使用字遣詞稍嫌尖酸刻薄，導致涂男主觀上感到不悅，仍不構成犯罪，做出最終駁回裁定，並且不得抗告。