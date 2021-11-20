「天母陳楚河」撒120萬買前女星藝能公司3成股權　7天後驚覺被騙

記者黃宥寧／台北報導

神似男星陳楚河的曹先生向《東森新媒體ETtoday》控訴，他從事創投相關工作，時常尋找新穎投資機會，日前透過威遠會計事務所吳姓友人推薦，拿出120萬欲買下前女星羅瑤（瑤瑤）藝能有限公司，且佔30%股份，豈料將錢匯至羅瑤戶頭，遲遲未過戶，他驚覺不太對勁，致電向羅瑤對質，卻遭回「這錢匯款到我這就是我的」也讓他決定訴諸法律。

▲過去時常活耀在外景節目藝人羅瑤（瑤瑤），目前退居幕後從事寵物旅館工作。（圖／翻攝自Facebook／羅瑤）

從小在北市天母區長大的曹先生，因外型高挑帥氣，曾短暫進入演藝圈客串戲劇，後來因人生規劃決定退出五光十色演藝圈，成立公司從事創投工作。

今年9月左右，曹先生透過威遠會計師事務所吳姓創始人的兒子吳競，推薦投資女星羅瑤（瑤瑤）藝能有限公司（含旗下品牌寵物精品旅館），且以120萬買30%股權。

曹先生略帶憤慨向記者表示，9月13日吳競帶他到位於大直區明水路會計事務所，他見到20幾名員工，認為這投資應該是沒問題，雖然吳競並沒有會計師證照，但至少威遠是國內知名會計事務所，心想不會有大問題，簽立合作協議書當天趕在3點半前到銀行匯款120萬到羅瑤戶頭。

▼曹先生將120萬匯到羅瑤戶頭買下公司30%股權，股份不僅未過戶甚至要不回全額 。（圖／曹先生提供）

豈料，一周後仍無消無息，依他經驗通常工商登記3到4天就會走完程序，這下他心想不妙了，立刻打電話聯繫吳競，但吳卻愛理不理更不正面解決問題，後來曹透過過去在演戲圈人脈找到羅瑤本人，卻得到羅瑤無情回應，經營權是給吳競，至於以多少錢將公司賣給吳競，是他們倆人的事，最後更嗆「反正，這是你跟吳競的事，錢匯款到我這，就是我的」。

「根本空手套白狼！」曹先生言語中有些激動表達情緒，他提到為了想好好解決事情，也在同月28日將羅瑤與吳競約出來對質，但過程中羅瑤完全隻字不提彷彿置身事外，而吳競則是不斷承諾「我明天就還給你」，結束對質後，他心想兩人根本就是共犯，對此與律師聯繫討論提告。

▼120萬匯款到羅瑤帳戶，但羅瑤卻不正面回應。（圖／曹先生提供）

29日他不但沒收到錢，甚至接到羅瑤電話，表示「我現在單親，需要一個人扶養小孩」將近54分鐘的通話，羅瑤則不斷以「沒錢」想迴避「還錢」的事情。後來曹以LINE再傳一次匯款帳號並寫下「請妳把120萬給我THX~」羅則表示「吳競說他會歸還，因為我對您沒有合約，由他處理」，之後便已讀不回。

最後，曹先生深深嘆一口氣向記者表示，這120萬雖然不是什麼大錢，但他認為成年人應該要為自己的行為負責任，否則就再次一樣有人會遭騙上當。

《東森新媒體ETtoday》致電給羅瑤，她表示，從頭到尾她僅與吳競協商要將寵物店經營權賣給他，但後來發現吳的錢僅夠買30%的經營權，完全不具有任何藝能有限公司股權，她更不知悉吳找曹又另外簽合約，甚至要曹匯120萬到她戶頭，這件事她也是受害者，但既然已經對方已經提告，就交給司法處理；同時記者也致電2通電話、簡訊給予吳先生，均無回應。