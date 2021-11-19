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新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

竹市、南寮都有棒球隊！　惡煞砸民宅稱「教訓對方」

▲東大路四段民宅遭「球棒隊」砸毀玻璃，新竹市警方逮捕涉案的林嫌。（警方提供）

圖文／鏡週刊

全台陸續傳出「球棒隊」傷人、毀物事件，15日晚間11點，竹市東大路四段一處民宅遭人持棍棒砸毀玻璃，警方調閱路口監視器，逮捕林姓男子，他供稱因為在新港三路與人發生行車糾紛，懷恨在心，才將對方住家大門玻璃擊碎；而18日南寮也傳出球棒隊出沒，有民宅前門落地窗遭人持球棒砸毀，警方表示，已主動介入調查。

15日晚間11點5分發生在新竹市東大路四段民宅這起毀損案發生後，警方立刻調閱路口監視器，發現是一名身份不詳男子，騎乘遮蔽號牌的機車，並持棍棒砸毀玻璃後，揚長而去。

警方循線逮捕涉案的林男，他供稱，15日晚間9點多，他與屋主弟弟，在新港三路發生車禍糾紛，對方態度囂張，他忍不下這口氣，才在隨後持棍棒，毀其住家落地窗玻璃門，用意在教訓對方，並不想有人受傷。

▼新竹南寮也傳出球棒隊出沒，有民宅前門遭人持球棒攻擊。（圖翻攝自新竹爆料公社）

竹市、南寮都有棒球隊！　惡煞砸民宅稱「教訓對方」

無獨有偶，18日深夜新竹南寮也發生了球棒砸毀民宅玻璃事件，該處有一棟民宅，也遭人砸毀玻璃。案發後，有網友將玻璃落地窗全毀的照片PO上「新竹爆料公社」，引來網友諷刺，有網友留言「人人都拿球棒」「真想來一場辣椒水隊VS球棒隊」，也有附近鄰居表示「我妹有聽到有人來叫囂」。

對此，南寮派出所表示，「有關台端所報案件已由本所受理在案，並指派專人積極調閱監視器追查犯嫌」，並呼籲目擊者提供相關情資，讓警方早日逮捕「球棒隊」嫌犯。


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