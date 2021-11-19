今天是下元節「消災日」！　祭祀水官大帝可解厄祈福

▲麻腐包子餡由麻子去皮、壓榨蒸餾而成，並加入五香粉、食鹽、葱花等佐料。（圖／百度）

實習記者徐敬璇／綜合報導

元宵節和中元節是熟為人知的傳統節日，但許多人可能都沒聽過「下元節」，而今天（11月19日）正是農曆10月15日下元節，傳說壽星「水官大帝」會在今天下凡，替人民消災解厄，因此又被稱為「消災日」。

元宵節、中元節與下元節和稱「三元節」，他們的來歷與道教有關。相傳道門有「三官大帝」，分別是：賜福的天官堯、赦罪的地官舜、解厄的水官禹，而祂們的生日分別為：農曆正月15日、農曆7月15日、農曆10月15日，就是這3天被分別稱為上元節（元宵節）、中元節、下元節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下元節這天正值農村的收穫季，過去人們會用新穀磨糯米粉做小糰子，包素菜餡，蒸熟後擺在大門外「齋天」，並在家門外豎起掛黃旗的天杆，旗上寫「天地水府」、「風調雨順」、「國泰民安」、「消災降福」等字樣，因此有俗諺說：「十月半，牽礱糰子齋三官」，但在民國以後，習俗漸漸被遺忘，下元節也少了一道民俗風采。

至於現在下元節的習俗，大部分北方人都會吃豆沙包過節，南方人則吃芋子包、麻腐包子、糍粑和米果較多，傳說「麻腐包子」本身代表著「送寒衣的包袱」，是為紀念孟姜女千里送寒衣的忠貞氣結而生；也可以和家人一起去禹陵、禹廟等紀念地，參加祭拜禹的民俗活動，為親友禱告、祈福、解厄。