快訊／中山高水肥車翻覆　北上中壢段一度回堵5公里

▲中山高北上中壢路段18日下午發生水肥車翻覆意外，國一警方找來吊車到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路北上中壢轉接道18日下午發生水肥車翻覆意外，肇事水肥車駕駛受困駕駛座，經消防人員緊急救出送醫治療，所幸意識清醒僅左手骨折等傷勢，這起意外佔用內側兩車道，導致後方圍堵逾5公里，警方順利排除後，車流直至下午近3時許才恢復正常車流，至於肇事原因仍由警方調查處理中。

▲中山高北上中壢路段18日下午發生水肥車翻覆意外，國一警方找來吊車將翻覆水肥車翻正拖離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道第一大隊指出，大隊勤務指揮中心在今日下午13時28分許接獲通報，國1北向59.7公里，亦及中壢轉接道內側車道有水肥車翻車意外，51歲的黃姓駕駛疑似操作不當，撞擊內側護欄後翻覆在內側車道，由於駕駛受困在駕駛座，警方通知桃園市消防局派員搶救，警消到場後將黃姓駕駛救出，並轉送林口長庚醫院救治，經醫師診治後為左手骨折，所幸並無生命危險。

▲中山高北上中壢路段18日下午發生水肥車翻覆意外，消防人員在現場為受困駕駛進行救治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方現場處理事故時發現，水肥車佔用內側與中線車道處理，直至下午14時42分排除水肥車，北上車流逐漸恢復通車，但後方車流已回堵至平鎮系統路段，時速約20公里目前還在紓解中，黃姓駕駛酒測值待醫院檢測才能確定，真正肇事原因有待警方進一步釐清。

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