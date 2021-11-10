新興毒品五花八門　使用藥物劑過量易暴斃身亡

▲毒品製造工廠或藥頭，將新興毒品包裝成咖啡包、奶茶包、零食、糖果等或是自創潮流品牌，一旦民眾使用過量易發生暴斃身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市毒品防制中心指出，法務部對新興毒品的列管品項高達699項，是全球列管毒品最多的國家之一，毒品製造工廠或藥頭為躲避警方查緝或吸引民眾購買，將新興毒品包裝成咖啡包、奶茶包、零食、糖果等或是自創潮流品牌，一旦民眾使用過量易發生暴斃身亡。

台南市品防制中心指出，台灣過去以施用海洛因及安非他命等毒品為大宗，進來已轉變成多樣化學類合成毒品，此類的新型態毒品稱之新興影響精神活性質（New psychoactive substances，簡稱NPS），根據聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）統計，截至2020年12月止共列管多達 1047種，進一步分析後，NPS多數為興奮類物質、其次為合成類大麻或迷幻類物質，在我國為因應新興精神活性物質快速製成新興毒品，法務部於毒品審議委員會新增299項毒品為新興精神活性物質，列管品項多達659項，成為全球列管毒品最多國家之一。

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此類NPS毒品新增及淘汰速度極快，從過去毒品多半粉末、結晶狀、錠狀毒品販售，毒品製造工廠或藥頭為躲避警方查緝或吸引民眾購買將市售包裝的咖啡包、奶茶包、零食、糖果等，或是自創潮流品牌，添加各種合成卡西酮類、類大麻等混入2種以上毒品後重新封膜，掩人耳目，降低年輕人警戒心，進而好奇使用。

施用者初期施用後感到欣快感或脫離現實感，不自覺一包接著一包使用，導致體內藥物劑量過高，嚴重暴斃身亡，因成分複雜，外觀難以辨識，台南市毒品防制中心教民眾破解新興毒品警訊：1、有拆封又重新包裝痕跡；2、特殊造型藥丸、山寨知名品牌；3、無清楚標示食品內容；4、標榜神奇功效的食品、來路不明菸品、菸油，請提高警覺小心防範。

黃偉哲市長關心市民朋友健康，呼籲市民朋友，如有毒品相關問題民眾可至毒品防制中心，由專業人員提供諮詢，諮詢內容全程保密，如有任何毒品相關問題可撥打24小時免付費毒品防制諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）、搜尋臉書粉絲團 https://www.facebook.com/antidrug.tainan/ 按個讚或加入LINE@。