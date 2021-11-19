闖轎班「詭異抖動」起乩！22歲男滿頭鮮血…醉鬧平安遶境爆衝突

▲22歲謝男喝醉酒闖入轎班「詭異抖動」起乩，惹怒宮廟成員爆衝突。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導



三年一科南州迎王平安遶境進入第二天！警方18日22時許接獲民眾報案，在南州鄉三民路與人和路口有人打架，立即調派快打部隊到場處理，發現現場有3人爆發肢體衝突，隨即將人帶回。

▲▼屏東南州迎王平安遶境第二天爆發打架事件。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，員警接獲通報立即派遣警網到場，並當場制止不得再有暴力情事，將3名動手男子均帶返所抄錄年籍資料並釐清打架原因。

根據警方調查，整起事件起因為22歲謝男飲酒過量，起乩後又神智不清，與等待入廟的宮廟成員28歲唐姓男子及25歲吳姓男子發生口角，謝男先出手推唐男後，唐男氣炸徒手毆打謝民。不久後，謝男又因不明原因出手毆打在旁吳男，致雙方爆發互毆，三方均表示暫不提告，警方詢後仍依法偵辦。

另外，因謝母表示，謝男近期容易情緒異常且有酗酒習性，在徵得謝母同意後，警方已連夜將渠送醫治療，避免迎王期間再發生鬥毆情事。





東港分局呼籲，警方絕不容許不法分子挑戰警方執法決心，或藉迎王活動暴力滋事，影響社會治安！東港分局將持續加強防制各類不法犯罪，對於暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦，絕不寬貸。