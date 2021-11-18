快訊／小琉球海域捕撈土魠魚　漁船觸礁船員不見…海陸空漏夜搶救

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」號漁船，今(18)日晚上被打上小琉球岸邊，船上已沒有人，海巡署及小琉球當地漁民、救難人員在岸邊四處搜尋，都沒有找到，研判船上人員應該落海，經出動巡邏艇、空勤總隊直升機漏夜進行海陸空搜尋救列行動，仍未找到。

▲「盛億祥」號漁船觸礁小琉球海域，不見船上人員 。（圖／民眾提供，以下同）

根據海巡署資料，這艘「盛億祥」號顏姓船長(50歲)於今(18)日下午2時30分，從新園鄉鹽埔漁港出海，與其他漁船在小琉球附近海域作業，下網捕撈土魠魚，不料，今晚7點多，這艘漁船卻被小琉球鄉親觸礁在小琉球漁福村排仔港消波塊，船身傾斜，船上沒有任何人。立即通報小琉球安檢所人員，安檢員出動20多人，加上當地救難人員、民眾在岸邊搜尋，沒有發現。

緊急聯絡空勤總隊直升機、巡邏艇口入救人行列，經3小時陸海空搜尋，到晚上10時，仍沒有任何發現，救援人員期盼船上人員萬一落海，可以抓到捕撈漁網，等待救援，否則海上溫度低，2小時內未獲救，被海流往外帶，情況就不樂觀。

據漁民表示，每年入冬以後到清明前夕，是土魠魚的盛產季節，小琉球海域生態豐富，吸引土魠魚前來覓食，漁民也到該海域撈捕。