　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

駐立陶宛台灣代表處揭牌　陸駐歐盟大使警告：別打台灣牌

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部提供）

記者鄭思楠／綜合報導

駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌運作，大陸外交部18日深夜發表聲明怒斥，由此產生的一切後果由立陶宛負責。對此，大陸駐歐盟使團團長張明指出，歐盟及其成員國早年曾經承諾，不與台灣保持任何官方關係或締結任何協定。他強調， 打台灣牌不可能改變兩岸同屬一個中國的事實。

大陸駐歐盟使團微信公眾號19日發布消息稱，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。

張明說，1975年，歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟前身）委員會副主席索姆斯訪問中國大陸，與中方就中國與歐共體建立正式關係達成一致。

在台灣問題上，索姆斯當時表示，「歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並就台灣問題採取了人民共和國所接受的立場。依照這些立場，我確認，歐共體不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。」

張明指出，「這一承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，歐方應該言而有信。」最後，他強調，「一些人似乎認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定中國人民捍衛主權和領土完整、實現祖國完全統一的決心。」

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
國道血滴子！百片大鐵板狂飛
市售充電器5成不合格　名單公布
正妹警「盜木生火」還狡辯　證據出來臉腫了！
21歲板橋男闖紅燈撞倒夫妻　還「高速倒車再撞」亮刀
快訊／國道3號「4車連環撞」！現場嚴重回堵
統一獅下半季封王　7-11慶祝優惠出爐
北韓選妃專挑處女！獲選成金家性奴　淘汰淪高官小三
第三劑全民都要！抗體半年後下降　「這類人」最好要混打
重機插進C300　老司機曝「行車1角度」很致命：根本看不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每天至少1瓶可樂！15歲少年跑步突然中風　右半身癱瘓無法動彈

爸爸一人顧娃14天！女兒「頭被炸過」換狂野髮型 　媽超崩潰洗1hr

張家界「元宇宙」研究中心成立　「蹭熱度」推動旅遊創新

駐立陶宛台灣代表處揭牌　陸駐歐盟大使警告：別打台灣牌

安徽小學出現大規模流感疫情　全校27班緊急停課4天

物流園女工回家遇死劫「8死8傷」…車禍瞬間畫面曝：貨車司機彈起

駐立陶宛台灣代表處揭牌　中國外交部批「極為惡劣」

大胃王一餐吃光8斤蝦、54瓶豆漿　吃到飽業者賠怕了「列黑名單」

認識10天訂婚「女友突懷孕」　癡情男一查臉垮：開房紀錄上百條

香港必吃「許留山」門市月底全部熄燈　61年老品牌正式走入歷史

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

每天至少1瓶可樂！15歲少年跑步突然中風　右半身癱瘓無法動彈

爸爸一人顧娃14天！女兒「頭被炸過」換狂野髮型 　媽超崩潰洗1hr

張家界「元宇宙」研究中心成立　「蹭熱度」推動旅遊創新

駐立陶宛台灣代表處揭牌　陸駐歐盟大使警告：別打台灣牌

安徽小學出現大規模流感疫情　全校27班緊急停課4天

物流園女工回家遇死劫「8死8傷」…車禍瞬間畫面曝：貨車司機彈起

駐立陶宛台灣代表處揭牌　中國外交部批「極為惡劣」

大胃王一餐吃光8斤蝦、54瓶豆漿　吃到飽業者賠怕了「列黑名單」

認識10天訂婚「女友突懷孕」　癡情男一查臉垮：開房紀錄上百條

香港必吃「許留山」門市月底全部熄燈　61年老品牌正式走入歷史

梁佑南兒護女員工遭灌酒痛毆　1打11對決竹聯戰況曝：差點沒這兒子

男友邀她參加生日趴「一個動作」踩底線！徐凱希當場提分手：覺得被羞辱

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

世界兒童人權日前夕　朝野立委連署「終止兒少不當對待」宣言書

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

3C族注意！市售無線充電器5成不合格　品牌名單一次看

電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

劉詩詩、迪麗熱巴「都穿粉色禮服」網陷兩難！　曬仙氣直角肩拼了

直擊／5大量販超市「平價專區」拼抗漲　民生品下殺2.5折還有買1送1

聯發科蔡力行：今年投入逾30億美元聚焦三技術　對未來三年成長有信心

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

大陸熱門新聞

未婚妻突懷孕　男驚見開房紀錄上百條

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

大胃王太會吃　吃到飽列他黑名單

百萬裝潢被拆成毛胚房　工人認「走錯門」

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

二胎不是女兒　他爆哭求警逮捕

駐立陶宛台代表處准了！中國批惡劣

彭帥電郵「and」藏玄機　陸人也傻眼

他中千萬拿不到！還變失信人超崩潰

13歲跳級上頂尖大學！東方神童38歲驟逝

物流園女工回家遇死劫8死8傷…車禍瞬間畫面曝

香港許留山　最後分店11月底熄燈

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

手機玩到沒電　爸把8歲女兒丟下7樓

更多熱門

相關新聞

駐立陶宛台代表處准了！中國批惡劣

駐立陶宛台代表處准了！中國批惡劣

駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立，現年89歲、有新立陶宛「國父」之稱的維陶塔斯．藍斯柏吉斯也到場祝賀。對此，中國外交部18日深夜發表聲明，強調這個舉動損害中國主權和領土完整，「性質極為惡劣」。

台灣代表處揭牌　立陶宛國父祝賀

台灣代表處揭牌　立陶宛國父祝賀

美要中釋戰略儲油　油價下跌3%

美要中釋戰略儲油　油價下跌3%

快訊／外交部：駐立陶宛台灣代表處今正式運作

快訊／外交部：駐立陶宛台灣代表處今正式運作

大陸公安部新規　要警察宣誓擁護中共絕對領導

大陸公安部新規　要警察宣誓擁護中共絕對領導

關鍵字：

立陶宛大陸立台大陸駐歐盟使團

讀者迴響

熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

全新Lexus NX200只有台灣有！

機車雙載車禍　2男送醫不治

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面