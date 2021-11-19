駐立陶宛台灣代表處揭牌　陸駐歐盟大使警告：別打台灣牌

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部提供）

記者鄭思楠／綜合報導

駐立陶宛台灣代表處當地時間18日正式掛牌運作，大陸外交部18日深夜發表聲明怒斥，由此產生的一切後果由立陶宛負責。對此，大陸駐歐盟使團團長張明指出，歐盟及其成員國早年曾經承諾，不與台灣保持任何官方關係或締結任何協定。他強調， 打台灣牌不可能改變兩岸同屬一個中國的事實。

大陸駐歐盟使團微信公眾號19日發布消息稱，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。

張明說，1975年，歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟前身）委員會副主席索姆斯訪問中國大陸，與中方就中國與歐共體建立正式關係達成一致。

在台灣問題上，索姆斯當時表示，「歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並就台灣問題採取了人民共和國所接受的立場。依照這些立場，我確認，歐共體不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。」

張明指出，「這一承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，歐方應該言而有信。」最後，他強調，「一些人似乎認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定中國人民捍衛主權和領土完整、實現祖國完全統一的決心。」