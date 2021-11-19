　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／內灣火車擦撞種菜婦人　南北列車都受延誤！她幸運只擦傷

▲內灣種菜奶奶擦身火車　上員⇔ 竹中停駛中！她幸運只擦挫傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一名60歲的種菜婦人，在鐵路旁行走時與火車發生擦撞。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

台鐵1807車次(內灣線)今日上午9時許發生一起受傷事故，目前受影響範圍由上員站至竹中站間，路線暫時中斷，南下/北上列車有延誤情形，預計等事故排除後即可恢復通車。

據了解，當地一名60多女性在前往菜園上工時，行走在鐵軌附近，遭到駛來的列車「相閃身」而擦傷，所幸傷者只有部分擦挫傷，沒有其他更嚴重的傷勢，目前台鐵也在釐清狀況中。

內灣線1807車次今天早上9點26分，行駛上員站至竹中站間，發現有人員入侵軌道，區間車司機員發現時反應不及撞上，立刻通報119將入侵者受傷送醫。

▲內灣種菜奶奶擦身火車　上員⇔ 竹中停駛中！她幸運只擦挫傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼婦人走在鐵軌旁，與行駛而來的火車發生擦撞。▲內灣火車擦撞種菜婦人　南北列車都受延誤！她幸運只擦傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

站方表示，司機員通報行駛間發現前方有人在路線上，事故發生後立刻通報消防隊來救護。目前內灣線路線中斷，造成南下與北上列車有延誤情形，路警已經趕往處理，恢復時間還不確定，不過由於內灣線都是區間車在行駛，1小時1班車，目前暫時無其他班車受到延誤。

▲內灣火車擦撞種菜婦人　南北列車都受延誤！她幸運只擦傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼目前事故已排除，列車也恢復通車。

▲內灣火車擦撞種菜婦人　南北列車都受延誤！她幸運只擦傷。（圖／記者陳凱力翻攝）

►新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車　苦主嚇壞急報警

►0013路邊停靠！喊到燒聲也要抓到　山老鼠落跑6km撞壁下場超慘

► 新竹潑尿大叔抓到了！一句「認錯人」讓他氣炸：陳年老尿存很久

►新竹安養院「瘋狂被訂餐」　鍋貼、披薩、帕尼尼…火大不忍了！

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
國道血滴子！百片大鐵板狂飛
市售充電器5成不合格　名單公布
正妹警「盜木生火」還狡辯　證據出來臉腫了！
21歲板橋男闖紅燈撞倒夫妻　還「高速倒車再撞」亮刀
快訊／國道3號「4車連環撞」！現場嚴重回堵
統一獅下半季封王　7-11慶祝優惠出爐
北韓選妃專挑處女！獲選成金家性奴　淘汰淪高官小三
第三劑全民都要！抗體半年後下降　「這類人」最好要混打
重機插進C300　老司機曝「行車1角度」很致命：根本看不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

梁佑南兒護女員工遭灌酒痛毆　1打11對決竹聯戰況曝：差點沒這兒子

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

現場慘況曝！正妹警「盜木生火」辯僅拍照留念　證據出來臉腫了

闖轎班「詭異抖動」起乩！22歲男滿頭鮮血…醉鬧平安遶境爆衝突

懷疑妻子在套房內偷吃？在屋內裝監視器　夫遭判刑定讞

新北「棍刀屁孩」闖紅燈撞人　竟再「高速倒車衝撞」夫妻檔

快訊／基隆國道3號「4車追撞」釀4傷！現場嚴重回堵　仍在排除中

殘念！美濃通緝犯難忘家鄉粄條好味道　未戴安全帽店家前落網

「無照律師」對戰白袍部隊！7年告贏全國電子　1動作反被判刑

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

梁佑南兒護女員工遭灌酒痛毆　1打11對決竹聯戰況曝：差點沒這兒子

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

現場慘況曝！正妹警「盜木生火」辯僅拍照留念　證據出來臉腫了

闖轎班「詭異抖動」起乩！22歲男滿頭鮮血…醉鬧平安遶境爆衝突

懷疑妻子在套房內偷吃？在屋內裝監視器　夫遭判刑定讞

新北「棍刀屁孩」闖紅燈撞人　竟再「高速倒車衝撞」夫妻檔

快訊／基隆國道3號「4車追撞」釀4傷！現場嚴重回堵　仍在排除中

殘念！美濃通緝犯難忘家鄉粄條好味道　未戴安全帽店家前落網

「無照律師」對戰白袍部隊！7年告贏全國電子　1動作反被判刑

梁佑南兒護女員工遭灌酒痛毆　1打11對決竹聯戰況曝：差點沒這兒子

男友邀她參加生日趴「一個動作」踩底線！徐凱希當場提分手：覺得被羞辱

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

世界兒童人權日前夕　朝野立委連署「終止兒少不當對待」宣言書

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

3C族注意！市售無線充電器5成不合格　品牌名單一次看

電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

劉詩詩、迪麗熱巴「都穿粉色禮服」網陷兩難！　曬仙氣直角肩拼了

直擊／5大量販超市「平價專區」拼抗漲　民生品下殺2.5折還有買1送1

聯發科蔡力行：今年投入逾30億美元聚焦三技術　對未來三年成長有信心

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

機車雙載車禍　2男送醫不治

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

快訊／雪隧火燒車雙向封閉　尖峰回堵塞爆

重機最後身影曝　「5秒成點」撞進C300

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

新竹驚傳「暴力球棒團」出沒　砸爆住家玻璃

快訊／重機「撞進C300」直插進去！

女騎士「多看幾眼」　高雄4煞竟攔車暴打

驚悚畫面曝！機車雙載路口高速撞槽車雙亡

即／國道3號驚悚車禍！1女受困命危

更多熱門

相關新聞

司機「左耳失聰」遭火車高速撞　竟毫髮無傷

司機「左耳失聰」遭火車高速撞　竟毫髮無傷

美國威斯康辛州一名亞馬遜貨運司機日前經過一處平交道時，因為他左耳失聰加上道路安全規畫不良，導致他沒有看到高速駛來的火車，當他發現靠近時，只能用力踩下油門，沒想到幸運讓他躲過一劫，而整輛過車剛好從車頭的地方被切成兩半，他本人也毫髮無傷。

日本火車司機員延誤1分鐘被扣薪13元

日本火車司機員延誤1分鐘被扣薪13元

陸首輛氫燃料電池混合動力列車試運行 627公里行程可減碳9.6萬噸

陸首輛氫燃料電池混合動力列車試運行 627公里行程可減碳9.6萬噸

19歲女戴耳機被撞死　恐怖畫面曝光

19歲女戴耳機被撞死　恐怖畫面曝光

整條腿恐怖凹折　屁孩玩太爽超慘下場曝光

整條腿恐怖凹折　屁孩玩太爽超慘下場曝光

關鍵字：

內灣火車

讀者迴響

熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

全新Lexus NX200只有台灣有！

機車雙載車禍　2男送醫不治

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面