快訊／內灣火車擦撞種菜婦人　南北列車都受延誤！她幸運只擦傷

▲一名60歲的種菜婦人，在鐵路旁行走時與火車發生擦撞。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

台鐵1807車次(內灣線)今日上午9時許發生一起受傷事故，目前受影響範圍由上員站至竹中站間，路線暫時中斷，南下/北上列車有延誤情形，預計等事故排除後即可恢復通車。

據了解，當地一名60多女性在前往菜園上工時，行走在鐵軌附近，遭到駛來的列車「相閃身」而擦傷，所幸傷者只有部分擦挫傷，沒有其他更嚴重的傷勢，目前台鐵也在釐清狀況中。

內灣線1807車次今天早上9點26分，行駛上員站至竹中站間，發現有人員入侵軌道，區間車司機員發現時反應不及撞上，立刻通報119將入侵者受傷送醫。

▲▼婦人走在鐵軌旁，與行駛而來的火車發生擦撞。

站方表示，司機員通報行駛間發現前方有人在路線上，事故發生後立刻通報消防隊來救護。目前內灣線路線中斷，造成南下與北上列車有延誤情形，路警已經趕往處理，恢復時間還不確定，不過由於內灣線都是區間車在行駛，1小時1班車，目前暫時無其他班車受到延誤。

▲▼目前事故已排除，列車也恢復通車。

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