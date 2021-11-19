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天龍人去花蓮　怨停路邊車格被收費+開單！1亮點挨轟「欠拖吊」

▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲原PO一次收到兩張單。（圖／爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

一名自稱台北人的男網友表示，他開車到花蓮，停在路邊停車格「被坑殺」，車前不但被夾了停車費繳納單，竟然還有違停罰單。不過網友發現根本是原PO自己的問題，「沒給你拖走很不錯了」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他從台北開車到花蓮，18日中午12時許把車停在中山路的路邊停車格，要取車時卻發現自己同時被開了繳費單和違停單，「請各位以後開車來花蓮需小心一點避免被坑殺了。」

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文章曝光後，眼尖的網友發現問題出在原PO，因為他停在「卸貨專用」的停車格，不僅車格旁會有立牌提醒，車格上也會用紅色框線標註，原PO收到的繳費單上也標示該處為「臨時裝卸貨停車使用」，專供貨車或客貨兩用車使用。

▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲▼結果他根本停在卸貨用車格。（圖／爆料公社）

▲▼ 。（圖／爆料公社）

網友紛紛在貼文下留言表示，「不要特別強調台北人這三個字，台北沒有這樣的停車格嗎」、「又不是貨車，沒給你拖走很不錯了」、「台北新北都直接強勢的拖走沒跟你客氣！別再強調自己是台北人了，人家只會覺得你台北人到花蓮秀下限」、「不同人開啊！違停貨車停車位警察開罰單，但你停的也是收費停車位所以開停車單沒錯啊！台北人居然不知道？你真的住台北？」。

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