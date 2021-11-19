「根本把高端當水」專家揭原因　愛國手臂淪全球首例4劑戰士

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心開放讓接種高端疫苗的民眾混打AZ、BNT或莫德納，挨批讓愛國手臂變成「4劑帝國、新4劑高端戰士」。身為醫師的中華民國防疫學會理事長王任賢表示，高端28天就可再打其他國際疫苗，就是把它當水，既然否定了，後面當然就要重打，台灣也將成為世界首例打4劑的國家。

▲王任賢認為指揮中心根本把高端疫苗當成水。（資料照／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國規定自11月8日起所有外籍旅客必須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗，才可以入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗，並不包含台灣國產疫苗高端。

接著，指揮中心宣布，若先前接種高端的民眾有就學等原因急需出國，可以混打AZ、BNT或莫德納。也就是說，高端族要再多打2針才能前往其他國家，消息傳開後掀起各界正反意見熱議。

中華民國防疫學會理事長王任賢18日在國家政策研究基金會座談會上談及此事，他指出，學理上疫苗混打是沒問題的，但指揮中心宣布讓要出國的高端族再接種其他國際疫苗，就已經否定了高端疫苗，因為任何疫苗要等前一個疫苗效價降低才可以混打，大多要間隔6個月，就是怕既有抗體，「但高端28天就可再打其他國際疫苗，就是把它當水，否定高端，既然否定前者，後面當然就是重打。」

王任賢坦言，目前全世界新冠肺炎疫苗混打，最多只有打3劑，台灣可能會成為世界首例打4劑的國家。

▲高端族若有出國需求，可以再混打2劑國劑疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

事實上，國內其實已經有「新4劑高端戰士」，萬芳醫院精神科醫師潘建志18日在臉書PO文分享，這位在台北市第一線工作的醫護人員負責照顧新冠重症患者，2月底參加高端臨床實驗打第一劑，3月底打完第二劑，後來因為工作關係，醫院緊急加打AZ、莫德納，完整打完4劑疫苗。

對此，指揮官陳時中18日在記者會上說明，主要是當時疫情正嚴重，高端尚未解盲，但有醫護人員參與，考量到醫院工作需求，便緊急加打AZ，當時加打應是AZ與莫德納最多；至於副作用部分，陳時中說，還是要看個別狀況，目前並沒有特別的情況。