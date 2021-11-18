打高端恐補2劑國際疫苗　專家：台灣打4劑成全球首例

▲總統蔡英文接種高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

全球邊境陸續開放，由於高端疫苗僅獲紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯4國認可，指揮中心宣布施打高端的民眾，若有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗。對此，身為醫師的中華民國防疫學會理事長王任賢表示，台灣將成為首例施打4劑疫苗的國家。

11月8日起，美國規定所有外籍旅客須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗才可入境，這些疫苗包括莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗。台灣國產疫苗高端並不在列。

由於施打高端疫苗的民眾無法入境美國或其他防疫規定較為嚴格的國家，指揮中心宣布，民眾因就學等原因，有緊急出國需求，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納疫苗。換言之，「高端族」恐多挨2針疫苗才能出國。

對此，王任賢在國家政策研究基金會座談會上指出，學理上疫苗混打沒問題，但中央流行疫情指揮中心說施打高端疫苗的民眾，若要出國要再接種國際疫苗，已經是否定高端疫苗。

王任賢表示，任何疫苗要等前一個疫苗效價降低才可以混打其他疫苗，多要隔6個月，因為疫苗怕既有抗體，但高端28天就可再打其他國劑疫苗，就是把它當水，否定高端，既然否定前者，後面當然就是重打。

王任賢說，目前全世界新冠肺炎疫苗的混打，最多只有打3劑，台灣成為世界首例打4劑的國家。

台北市長柯文哲日前也質疑，高端不是混打是重打，因為高端不被國際承認。指揮中心指揮官陳時中當時回應，「講得也有他的道理在」，但他也解釋，在整體疫苗上面，本來就有困難，因此需要積極溝通。

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