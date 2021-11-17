騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

▲南投縣竹山鎮市場。（示意圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／南投報導

南投縣竹山鎮一對中年侯姓姊妹花時常在某路擺攤，日前因不滿林姓男子將機車停靠在攤位前影響生意，當場與林男爆發口角；侯妹怒罵對方「不肖子」，姊姊也跟著補槍喊「垃圾餒」。林男不甘受辱，憤而報警提告；南投地院審理後，依公然侮辱罪分別判處姊妹倆罰金4000元，可易服勞役。

判決書指出，侯姓姊妹花在竹山鎮某路上擺設攤販已有3、40年，110年1月23日上午9時許，姊妹倆出門設攤時，發現林姓男子欲將機車停放在其攤位前，侯妹發現後立即上前告知林「這裡不能停車，會影響我做生意」，不料林男卻反稱「路邊設攤是違規的，我要叫警察來開單！」

侯妹聞言後怒不可遏，認為自己在該處擺攤多年都相安無事、林男是蓄意針對找碴，脫口飆罵「不肖子」，林男當場報警處理。當員警到場要對侯妹開單時，侯姊也到場關切，得知原委後還當著警察面補槍罵林「垃圾餒」。林不甘受辱，憤而提出告訴。

南投地院法官審酌，林男對姊妹2人辱罵過程敘述詳實，與警方勘驗筆錄內容相符，認定2人行為確實已涉公然侮辱罪，審酌姊妹倆事後仍否認犯行、犯後態度不佳，衡量2人均國小畢業、經濟狀況等一切情狀，分別裁處罰金4000元，可易服勞役，以1000元折算1日。