3字反制推銷電話！內行實測「比不理更高招」：對方聽了秒掛斷

▲接到電銷都是直接掛掉嗎？（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者黃可昀／綜合報導

大家都有過接到電話推銷的經驗，上班或是忙碌時間接到通常都是快速婉拒，有些人會乾脆直接掛電話，有網友就好奇自己直接掛掉「會很沒禮貌嗎？」過來人提供了一項絕招，對方立刻嚇到不敢再打。

原PO在PTT表示，他近期接到電話推銷的頻率特別高，包括信用貸款、光纖網路、八大業者等等，推銷內容包山包海，接電話接到不勝其煩，後來接到電銷都乾脆不回應「直接掛電話」，對於沒興趣的推銷不想再跟對方多說一句，但事後想想自己不吭一聲就掛電話是否很沒禮貌，又有哪些更委婉且有效的方式？

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▲網友發現用個資法反制很有效。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網友指出，直接掛掉其實是最有效率的方式，對方也不用再浪費時間多說，「不買就掛，大家都省時間」、「馬上掛才是尊重」、「他介紹完不買更沒禮貌」、「不會，他們只是要達標掛斷可以打下一通」、「不會，節省他時間讓他打下一個」、「我都接起來放旁邊讓他自言自語」、「我都不出聲音，然後他會默默自己掛掉XD。」

內行人提供1招秒解決，「接起來說個資法，對方就會掛了」、「個資也非法管道取得的」。先前PTT就有討論過用個資法反制推銷電話，接起來直接問對方「為什麼有我的資料？」接著再搬出《個資法》的蒐集、處理、利用3項規範，反問是否有透過合法管道取得自己的電話號碼，通常對方就會掛掉電話不再打，用過的人都說這招很有效。