編劇指導對亞歷鮑德溫提告！　怒控「劇本沒有要他開槍」

▲好萊塢影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

好萊塢影星亞歷鮑德溫10月21日在電影《Rust》片場不慎用道具槍誤殺攝影指導哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins),釀成1死1傷悲劇。編劇指導17日指控,劇本裡根本沒有要求開槍,亞歷鮑德溫在沒有檢查槍枝、沒有軍械師在場的情況下開槍,「(他)選擇了玩俄羅斯輪盤。」

▲亞歷鮑德溫片場不慎用道具槍誤殺攝影指導哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins)。(圖/路透)



根據BBC報導,《Rust》在新墨西哥州開拍,結果發生亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)開槍誤殺攝影指導、誤傷導演喬爾蘇沙(Joel Souza)慘劇。電影的編劇指導米切爾(Mamie Mitchell)17日在律師的陪同下向亞歷鮑德溫與製作人提出告訴,並在記者會中提到,劇本中根本沒有要求演員開槍。

米切爾表示,劇本中要求3個卡緊鏡頭(Tight Shot),分別是亞歷鮑德溫的眼睛、肩膀上的血跡,還有伸手打開槍套拿槍的畫面,「劇本中沒有任何關於亞歷鮑德溫或其他人要開槍的內容。」她的律師奧爾雷德(Gloria Allred)說,亞歷鮑德溫跟製作人的行為相當魯莽,完全沒有遵守安全協議。

The lawyer of Mamie Mitchell, the script assistant on the film Rust who was the first person to call 911 after Halyna Hutchins was shot on the set, says "important" safety protocols "were ignored".



Follow live: https://t.co/layfoMjaYA pic.twitter.com/YFvymDOcn7