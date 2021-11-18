美國CDC：藥物過量死亡人數飆增首破10萬　每5分鐘死1人

▲這些數據是CDC依據通報所做出的估計，涉及藥物過量致死的調查可能需要長達數月的時間才有最終結果。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）17日發布最新數據，2020年4月至2021年4月期間，美國因藥物過量死亡的人數為10萬306人，首度突破10萬人，換算下來相當於每5分鐘就有1人死亡，年增28.5%。現已知其中一大因素是人工合成類鴉片止痛藥芬太尼（Fentanyl）。

綜合法新社、衛報等外媒報導，依據這份數據，在10萬306名因藥物過量死亡的人當中，有7萬5673人死於類鴉片藥物，且絕大部分是因為芬太尼等人工合成類鴉片藥物死亡，且甲基安非他命（methamphetamine）等精神興奮劑所造成的死亡也在這12個月內有所增加。

過去20多年來，藥物過量致死的人數持續攀升，而過去這2年增加的速度變快，今年統計數據飆增至10萬306人，而去年同期只有7萬8056人，年增28.5%。這已經超越車禍、槍枝、流感、肺炎的死亡人數，進逼美國第7大死因糖尿病。

美國國家藥物濫用研究所主任沃爾寇（Nora Volkow）表示，新冠疫情也是導致這現象的因素之一，「在這種規模的危機中，那些已經在用藥的人可能會加重藥量，而正在康復戒斷的人可能重新開始用藥。」

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