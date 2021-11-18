高端加打出事無法負責惹議　陳時中：我負政治責任

▲陳時中說，所有政策政務官負政治責任。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前開放接種高端疫苗民眾且有緊急出國需求者，可加打國內三款國內國際認證疫苗。藍委前天（16）昨質疑追加2劑若出事怎麼辦，衛福部長陳時中當時回應，「國家有法律、藥害救濟制度，我沒有辦法負責。」引發各界抨擊。陳時中昨（17）受訪改口，所有相關政策「政務官都負政治責任」。

針對接種高端疫苗民眾為出國可加打國內另三款國際疫苗，國民黨立委賴士葆日前在立法院施政總質詢時質疑，一年打4劑，越多不良的效果可能跑出來，「你要不要切結書寫下來，有事情你負責，敢不敢切結？」陳時中回應，這沒有所謂切結問題，這是整體而不是個案，「我沒有辦法負責」。

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陳時中當時強調，國家有法律還有藥害救濟，「我負責的是政治的負責，而不是說簽什麼切結書，委員講這個也未免對法治不夠了解」。賴士葆追問：「那今天打2劑高端再打2劑莫德納，出事找你還是高端？」陳時中回應，「找藥害救濟，這是國家法律，國家有法律制度才能運作」。

陳時中一席回應引發各界批評，昨天他赴衛環委員會列席報告前接受媒體訪問，陳時中強調，所有相關政策政務官都負政治責任，個別的（問題）有個別的法律、法制，就依照這樣進行。

此外，陳時中昨指出，已有18名打過高端者接種別品牌疫苗，但對此倉促做出的決議，專家普遍不認同，認為太猴急，反而降低民眾對國產疫苗的信任，最好先觀察這18人狀況1個月，若無不適才較能放心。

至於高端追加混打相關科學數據，陳時中說，沒有科學數據，高端混打基本上是衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決定，因應國外檢疫方式的措施，至於安全性，個別疫苗都有安全性在，間隔一段時間基本上不會有加成效應。

檢視ACIP會議紀錄，接種1劑或2劑高端疫苗民眾，如因入境他國必須提交該國要求 COVID-19 疫苗接種證明，可提列需求相關文件，在出國前接種經食藥署核准專案製造或輸入的COVID-19疫苗，與最後1劑高端疫苗間隔28天後接種，如需接種2劑，間隔依該項疫苗中文說明書所列最小間隔完成。

會議紀錄中也明確寫道，有專家認為，目前尚無高端疫苗與其他 COVID-19 疫苗交替使用安全性與有效性的臨床試驗或研究實證，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。