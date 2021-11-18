俄羅斯「射飛彈摧毀衛星」　太空軍武競賽升級

▲俄羅斯試射反衛星飛彈，摧毀一枚舊衛星。（圖／達志影像／美聯社）



中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國太空司令部司令芮孟（Jay Raymond）去年透露，兩顆俄羅斯衛星在距地面數百公里外的太空軌道上，跟蹤一顆美國間諜衛星。

雖然不清楚這兩顆俄國衛星是否可能攻擊被跟蹤的美國USA-245偵察衛星，但芮孟表示：「這可能在太空中造成危險局勢。」

這起事件雖已落幕，卻也凸顯太空軍備競賽情勢升高，可能配備炸彈的衛星和發射雷射的太空船等科幻小說情節，已然成為現實。

而當俄羅斯15日承認由地面試射飛彈摧毀一枚衛星，大秀武力之後，這種風險更加明確。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱俄國的行動「魯莽」。他今天在歐盟國防部長會議上表示：「這顯示俄國現在正在發展新型武器系統，可以射下衛星。」

太空的軍事化歷史，和太空競賽本身一樣悠久。早在1957年蘇聯發射史普尼克衛星（Sputnik）進入軌道後，華府和莫斯科就開始想方設法，既要武裝自身衛星，也能摧毀敵方衛星。

起初，世人最擔心的是核武會上太空。1967年，世界強權與各國簽署「外太空條約」（Outer Space Treaty），禁止把大規模毀滅性武器放入軌道或外太空。

自此之後，俄國、美國、中國甚至印度，開始開拓能夠規避這項條約的外太空動武方式。

時至今日，太空軍備競賽重點在於摧毀敵方的衛星。對於先進軍隊而言，衛星在通訊、監視與導航方面日趨重要。

蘇聯在1970年成功發射能夠搭載炸藥的衛星，足以摧毀軌道上的另一枚衛星。

美國在1983年予以反擊，當時的總統雷根宣布極具雄心的「戰略防衛計畫」（Strategic Defense Initiative）。這項被稱為「星際大戰」（Star War）的計畫，目標為建造精準導向的反飛彈飛彈系統和能發射雷射或微波的衛星，使得美國在軍備競賽上更勝一籌。

儘管大多設想最終並不可行，但美國確實成功在1985年試射飛彈，摧毀了一枚報廢衛星。自此之後，美國的競爭對手爭相展現他們也有相同技術，中國在2007年，印度則在2019年發射反衛星飛彈。

因此，俄國在15日成功射下衛星，專家並不感到意外。

法國國家科學研究中心（CNRS）太空專家蘇爾斯-韋爾熱（Isabelle Sourbes-Verger）說，俄國不需要摧毀衛星，來證明他們有能力辦到。

她表示，這其實在展示，「如果在不對稱戰爭中有其必要，俄國不會讓美國成為唯一掌控太空的霸主」。

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