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踹門者轉化「空中營長」　殲-20雙座型掌控作戰目標分配

▲▼網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

▲網路流傳成飛集團工廠及試飛場地出現殲-20雙座型的原型機照片。（圖／翻攝自微博／飛揚軍事鐵背心）

軍武中心／綜合報導

隨著網路照片從今年10月底的陸續清晰曝光，殲-20BS（暫稱）正式成為全球首架雙座型隱身戰機，並在近日傳出已進行首飛消息。過去殲-20一直被設定為戰場將擔綱「踹門者」的角色，未來後座多了一名飛行員將化身「空中營長」，利用五代機全面的作戰性能指揮第四代戰機和無人機，掌控空中作戰的目標分配。

隨著時代的發展及科技進步，所有人對第五代隱身戰鬥機性能和作戰使用的認識一直不斷變化和加深。《澎湃新聞》指出，第五代隱身戰機利用其出色的綜合作戰性能，應當在制空、對陸對海攻擊、偵察、指揮、預警以及電子戰等方面，都可以發揮更為出色的作用。

該文章認為，但就美國空軍兩款第五代隱身戰機而言，其多用途作戰能力仍有不足的地方。首先，F-22偏重制空，卻對陸攻擊明顯較弱；第二款的F-35可以執行對陸對海攻擊、電子戰、偵察等任務，但其空戰性能卻遜色很多。綜合以上，未來的第五代隱身戰機勢必要求更加的全能化，此時就可能需要2名飛行員的協同配合工作。

疑似殲-20雙座型已完成首次試飛。（圖／翻攝自微博／無恥的古龍迷）

▲▼大陸軍事網站疑似流出殲-20雙座型完成首次試飛照。（圖／翻攝自微博／無恥的古龍迷）

值得注意的是，第五代隱身戰機在當今空軍裝備作戰體系中的作用和地位也與以往不同。過去外界將其稱為「踹門者」，在戰爭爆發時，第五代隱身戰機要利用自身很難被敵方探測鎖定的性能優勢，率先進入敵方空域，打擊敵方核心裝備和要害設施，甚至執行「斬首」任務，很單純的它看成「空中特種兵」。

面對如今的戰場變化，第五代隱身戰機在空軍裝備作戰體系中應當發揮「空中排長」甚至「空中營長」的角色。文章強調，第五代戰機應利用全面的作戰性能指揮第四代戰機以及「忠誠僚機」無人機，甚至包含地面、海上作戰單元協同作戰。在這種情況下就需要增加一名後座艙飛行員，負責空中作戰的指揮控制以及目標分配、指示，相當於一架飛在戰鬥最前沿的「迷你空中預警指揮機」。

上述對於殲-20S的作戰用途分析也呼應了大陸軍事專家傅前哨的說法，日前他曾在《央視》說明，戰機上面兩個人可以分工合作，過去（雙座型戰機）是一個負責飛行一個管控武器，「未來這個（指殲-20BS）後座不光是管武器，他還要管外面的飛機，外面的無人機。」

▼大陸近年全面發展研製無人機，圖為最新的彩虹-6無人機亮相2021年珠海航展。（圖／翻攝自央廣網）

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