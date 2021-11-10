　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清大餘波！教部發函兩岸合作勿涉政治　大學反彈指「動輒得咎」

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠指學術交流前提是不能違反法令。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，教育部昨（9日）更發各大專校院文，提醒兩岸交流應嚴守法規，但此舉也引發部分大學反彈，認為未來恐怕動輒得咎，影響學術自由，教育部長潘文忠今（10日）早回應，教育部從不反對、也鼓勵正確與正常的學術交流，這是教育部一向態度，但學術交流前提是不能違反法令，清大這次進行抵觸法令相關作為，各大學應確實進行自我檢視與盤點。

根據國安單位掌握，台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法在新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清大事件引發各界關注，教育部昨也發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容。

▲▼教育部。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部昨發函提醒大學進行交流不能涉及政治。（圖／記者許敏溶攝）

但教育部發函也引發部分大學反彈，認為這樣要求，未來兩岸交流恐怕動輒得咎，而且過去在馬政府時代，兩岸交流頻繁，蔡政府上台後，兩岸交流中斷，此舉恐怕影響學術自由。

今天早上立法院審查教育部及所屬單位預算，在會前潘文忠接受媒體連訪時表示，教育部從不反對，也鼓勵正確、正常的學術交流，這是教育部一向態度，但學術交流前提是不能違反法令，教育部在106、108年都曾明確提醒各大學，應該依照兩岸人民關係條例中規定與程序進行學術交流。

潘文忠進一步指出，從這次清大事件看來，相關單位並未依照兩岸人民關係條例提出申請，而是與中國相關黨政軍所組成組織，進行相關合作事宜，「學術自由不能抵觸法令是前提」，所以教育部昨天也再度函知各大學校院，應在遵守法令前提下，進行相關交流與合作事宜，這部分請各大學先進行監控，避免類似清大出借校舍，卻不做進一管理，這些是公有財產，又進行抵觸法令相關作為，這部分應該確實進行自我檢視與盤點。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
漲價潮！2熱門「吃到飽餐廳」大漲6%
《魷魚遊戲》確定拍第二季！李政宰回歸　遊戲搶先曝
男大生被暴打命危　瑪莎拉蒂惡煞身分曝光！
快訊／合歡山下冰霰了！入秋第一波　遊客搶拍嗨翻
春風「揪熟女開房」被拍！　女生小心翼翼買保險套
王必勝認關係「不適當」　網見小三回應火更大：辯解一堆
席琳狄翁病重「幾乎癱瘓」！　暴瘦成皮包骨無法下床
快訊／王必勝認婚外情！陳時中最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

拚12月中第二劑覆蓋率6成以上！陳時中透露：月底還會有莫德納進來

今溫差10度！明晨更冷探12℃　1圖秒懂下波降雨熱區

快訊／合歡山下冰霰了！今年入秋以來第一波　遊客搶拍嗨翻

清大餘波！教部發函兩岸合作勿涉政治　大學反彈指「動輒得咎」

吵基捷過一周還沒碰面！柯文哲喊「歡迎拜訪」　交長曝規劃

防疫旅館查詢平台明天上線！亮「紅、黃、綠燈」秒懂空房數

王必勝認婚外情！陳時中：給他們機會讓家庭回歸常軌

王必勝認了關係「不適當」　網見小三回應火更大：別再辯解一堆

王必勝小三發聲了！被指已經結束「不適當關係」　打破沈默2字回應

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

拚12月中第二劑覆蓋率6成以上！陳時中透露：月底還會有莫德納進來

今溫差10度！明晨更冷探12℃　1圖秒懂下波降雨熱區

快訊／合歡山下冰霰了！今年入秋以來第一波　遊客搶拍嗨翻

清大餘波！教部發函兩岸合作勿涉政治　大學反彈指「動輒得咎」

吵基捷過一周還沒碰面！柯文哲喊「歡迎拜訪」　交長曝規劃

防疫旅館查詢平台明天上線！亮「紅、黃、綠燈」秒懂空房數

王必勝認婚外情！陳時中：給他們機會讓家庭回歸常軌

王必勝認了關係「不適當」　網見小三回應火更大：別再辯解一堆

王必勝小三發聲了！被指已經結束「不適當關係」　打破沈默2字回應

13歲妹「肚子瘋長15kg」快爆開！媽以為她只是胖　醫歎有生命危險

總統府發言人帳號被盜！貼文全消失　臉書找不到駭客

「最強美胸」女星家暴對話音檔曝！狠夫怒踹「我要殺了你」網揪疑點

快訊／針對「台獨分子」立法　國台辦：依法追究刑責「終身有效」　

清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

拚12月中第二劑覆蓋率6成以上！陳時中透露：月底還會有莫德納進來

拜仁後衛接種疫苗後再度確診　德國足協：5球員隔離暫取消訓練

遏止改裝車噪音　南警使出鐵腕取締至今705件

蓮霧被偷園內撿到2根菸蒂　前科男喊冤：沒去過那裏...獲判無罪

新板希爾頓一泊一食2千有找！還能包車玩「隱藏版抹茶湖」、最美古道

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

王必勝不倫曝光全家遭殃　「仙氣妻」因朋友一句話落淚了

更多熱門

相關新聞

教部要求學術合作勿涉政治性內容

教部要求學術合作勿涉政治性內容

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，引發各界關注，教育部長潘文忠今天在立院答詢時表示，教育部昨日已經下令速查且一定重罰，而教育部今天（9日）也正式發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容。

清大遭對岸滲透攬才　潘文忠揚言徹查嚴辦

清大遭對岸滲透攬才　潘文忠揚言徹查嚴辦

清大傳遭對岸組織滲透！教育部回應了

清大傳遭對岸組織滲透！教育部回應了

國安局證實清大遭滲透　中共半導體缺口60萬

國安局證實清大遭滲透　中共半導體缺口60萬

教育部要求境外生12/15前入境

教育部要求境外生12/15前入境

關鍵字：

清大教育部

讀者迴響

熱門新聞

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面