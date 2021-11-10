清大餘波！教部發函兩岸合作勿涉政治　大學反彈指「動輒得咎」

▲教育部長潘文忠指學術交流前提是不能違反法令。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，教育部昨（9日）更發各大專校院文，提醒兩岸交流應嚴守法規，但此舉也引發部分大學反彈，認為未來恐怕動輒得咎，影響學術自由，教育部長潘文忠今（10日）早回應，教育部從不反對、也鼓勵正確與正常的學術交流，這是教育部一向態度，但學術交流前提是不能違反法令，清大這次進行抵觸法令相關作為，各大學應確實進行自我檢視與盤點。

根據國安單位掌握，台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法在新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

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清大事件引發各界關注，教育部昨也發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容。

▲教育部昨發函提醒大學進行交流不能涉及政治。（圖／記者許敏溶攝）

但教育部發函也引發部分大學反彈，認為這樣要求，未來兩岸交流恐怕動輒得咎，而且過去在馬政府時代，兩岸交流頻繁，蔡政府上台後，兩岸交流中斷，此舉恐怕影響學術自由。

今天早上立法院審查教育部及所屬單位預算，在會前潘文忠接受媒體連訪時表示，教育部從不反對，也鼓勵正確、正常的學術交流，這是教育部一向態度，但學術交流前提是不能違反法令，教育部在106、108年都曾明確提醒各大學，應該依照兩岸人民關係條例中規定與程序進行學術交流。

潘文忠進一步指出，從這次清大事件看來，相關單位並未依照兩岸人民關係條例提出申請，而是與中國相關黨政軍所組成組織，進行相關合作事宜，「學術自由不能抵觸法令是前提」，所以教育部昨天也再度函知各大學校院，應在遵守法令前提下，進行相關交流與合作事宜，這部分請各大學先進行監控，避免類似清大出借校舍，卻不做進一管理，這些是公有財產，又進行抵觸法令相關作為，這部分應該確實進行自我檢視與盤點。