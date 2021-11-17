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爽中4360萬卻一分拿不到！打工男慘變「失信人」崩潰：還要給30萬

▲▼彩票中千萬人民幣被冒領 。（圖／翻攝自微博）

▲男子彩票中千萬人民幣卻被冒領 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中大獎本是幸運事，但對大陸陝西西安的姚姓男子來說卻是倒霉的開始，他2019年買彩券幸運中獎1001萬元（人民幣，下同，約新台幣4360萬元），沒想到老闆說彩票不是他的。姚男因此告上法院，日前終審宣判勝訴，確認彩票與彩金歸屬權，但他不僅拿不到錢，還成了「失信人」。

據《上游新聞》報導，40歲的姚男是一名打工人，月薪大約是3000元（約新台幣1.3萬元），平時有購買彩券的習慣，因此與投注站王姓老闆相熟。

2019年7月，姚男在王老闆處購買彩券，因對方未按要求出票，於是多出了一張五注價值10元彩票，稍晚他轉了20元，並注明「機選大樂透10」。王老闆將該彩券和一張機選五注彩票照片一並通過微信發送給姚男。

出人意料的是，這張多出的彩券中獎了！姚男向王老闆索要彩券時，對方稱，因自己失誤將他人彩票錯發給姚男，隨即致歉，還簽署了一份價值15萬元（約新台幣65萬元）的「賠償協議」作為精神損失費。

▲▼彩票中千萬人民幣被冒領 。（圖／翻攝自微博）

▲相關文件 。（圖／翻攝自微博）

同年9月，王老闆的高姓表哥領取了獎金801萬元。姚男得知後非常憤怒，將王老闆、高姓表哥及陝西省體育彩票管理中心告上法庭。

審理期間，姚先生又另向法院起訴，希望法院判令他與王某此前達成的「賠償協議」無效，稱自己是在被蒙騙的情況下簽署了這份「賠償協議」。

一審法院審理認定，王男與姚男二人簽署的《賠償協議》無效。對此，王老闆夫婦不服，提出上訴。法院二審維持了原判決。

王男及高姓表哥認為，對彩券的所有權如有爭議，法院作出確認，應當是在爭議彩票兌獎前作出，在彩票已經兌獎後，法院不能、法律也不允許作出訴爭彩票的歸屬判決。

陝西省體育彩票管理中心則認為，這場糾紛與自己無關，不應承擔任何責任。

▲▼彩票中千萬人民幣被冒領 。（圖／翻攝自微博）

▲姚男受訪表示自己還沒拿到獎金 。（圖／翻攝自微博）

今年10月28日，西安市中級人民法院做出終審判決，維持原判，中獎彩券所有者為姚男，然而事件並未就此落幕。

姚男11月15日向媒體表示，雖然他贏了這場官司，但至今仍無法拿到彩券和獎金，自己也惹上了麻煩，他需退還王某曾支付的7萬多元（約新台幣30萬元）賠償款，但他認為，自己的千萬獎金都未拿到，自己為何要先給對方錢。

今年10月8日，姚男還因此事被法院列入被執行人名單，成為了「失信人」，在高消費及非生活或者經營必需的有關消費會受到限制，例如乘坐交通工具時，不能選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位。

姚男受訪時說，感到十分苦惱，正準備報警，控告投注站老闆和彩券領獎者涉嫌詐騙，以此方式維護自己的權益。

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