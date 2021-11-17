愛子公主成年禮借姑姑「二手皇冠」！替皇室省2800萬　創150年首例

▲日本愛子公主將於12月1日、5日舉行成年儀式。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇的獨生女愛子公主即將於12月1日迎來20歲生日，依照日本皇室規定，女性皇族在成年式通常會訂製一頂專屬皇冠，但愛子公主卻透過宮內廳表示，在經過深思後，考慮到因受新冠肺炎影響，全國經濟大受打擊，因此決定放棄製作新皇冠，改向姑姑黑田清子商借。據悉，此舉將能替皇室省下至少2800萬日幣（約新台幣678萬元）。

2001年出生的愛子公主12月1日即將年滿20歲，由於當天是平日，目前就讀於學習院大學二年級的愛子公主仍然需要上課，因此原定於生日當天進行的成年式，將會有部分祝福儀式改至5日舉行，也就是說成年式將分為2天舉辦。愛子公主成為成年皇族的一員後，將會開始正式分擔皇室公務。

▲▼愛子公主即將年滿20歲，成年則會開始負責公務。（圖／路透、CFP）



日本皇室自古便規定，所有女性皇族在成年式時都可以獲得一頂獨家訂製的皇冠，而剛剛出嫁的小室真子成年時，也花了2800萬日幣（約新台幣678萬元）製作新皇冠。不過由於皇冠是使用專門提供皇室各種活動的「宮廷費」製作，所以並非個人持有物，而是歸國家所有，因此小室真子婚後也將皇冠歸還給日本皇室，目前則由宮內廳保管。

如今愛子公主也將成年，但她卻透過宮內廳對外表示，在與父親德仁天皇商討後，有鑑於全國經濟狀況因新冠肺炎萎縮，民眾的生活也受到影響，因此決定不訂製新的皇冠，改向姑姑黑田清子借用。事實上，早在4月宮內廳公布2021年度預算時，就已經因為沒有規劃愛子的皇冠製作費用而受到熱議。

雖然女性皇族的皇冠大多是皇室的所有物，但是德仁天王的妹妹黑田清子當初成年時正逢昭和天皇駕崩，皇室處於服喪階段，因此時任天皇的明仁上皇便改使用私人經費的「內廷費」替女兒清子製作皇冠。因此即使黑田清子婚後脫離皇室，皇冠仍然屬於她的所有物。也正因如此，愛子公主這次才能直接向姑姑商借皇冠，而清子也非常地乾脆答應請求。據悉，這也是日本皇室150年來，首次沒有替公主在成年禮時製作新皇冠。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast