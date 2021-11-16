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離婚後獲「財富自由」？美地產大亨與前妻拍賣藝術品　進帳188億元

▲▼麥克洛與前妻琳達收藏的《9個瑪麗蓮夢露》以4850萬美元成交出售。（圖／達志影像）

▲麥克洛與前妻琳達收藏的《9個瑪麗蓮夢露》以4850萬美元成交出售。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

億萬富翁的生活絕非一般平民可以想像，隨著收入直線倍增，可以在閒暇之餘培養如何欣賞藝術人文作品！美國一名高齡84歲的房地產大亨麥克洛（Harry Macklowe）於3年前與結縭50多年的妻子琳達（Linda）協議離婚，他們在雙方如何分配藝術作品爭吵不休，最後法官裁定將拍賣收益平分，沒想到才賣出35件就進帳6.76億美元（折合新台幣188億元）。

根據英媒《BBC》報導，麥克洛是美國紐約的房地產開方商與投資者，在歷經法院的離婚協議訴訟後，終於在去年成功協議離婚，不過結縭長達59年之久的他們剪不斷、理還亂，在協議雙方名下的藝術品價值上始終無法取得共識，為此法院特別裁定在臨婚後派遣專員協助管理拍賣。

報導指出，他們於當地時間15日在紐約的拍賣會上，就賣出35件的藝術作品，進帳高達6.76億美元（折合新台幣188億元），其中包括以8250萬美元（約新台幣23億元）成交的拉脫維亞裔美籍畫家羅斯科（Mark Rothko）畫作《第7號》（NO.7），該價格是羅斯科藝術品中的第2高價，儘管目前尚無法得知買家身分，但推測可能是來自亞洲的客戶。

而美國極具影響力的抽象表現主義運動畫家波洛克（Jackson Pollock），其作品《1951年，17號》以6120萬美元（新台幣17億元）成交、美國普普藝術開創者之一安迪沃荷（Andy Warhol）的《9個瑪麗蓮夢露》（Nine Marilyn’s）以4850萬美元（約新台幣13.5億元）成交。

據悉，這些收藏藝術作品的總價值粗估為4億美元（約新台幣111元），在它們被運回紐約前，曾先後在台北、香港、巴黎、倫敦等地巡迴展出。

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