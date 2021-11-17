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貴婦大鬧微風南山影片曝！退7萬大衣亂場被上銬　律師譏巨嬰


記者張君豪、葉國吏／台北、綜合報導　

一名貴婦9日在微風南山購買Max Mara系列大衣想退貨未果，結果大鬧專櫃被警方上銬逮捕引起爭議。貴婦先生事後在臉書貼文取暖，甚至曝光爭執過程影片，沒想到反被網友洗臉，就連律師李怡貞都開酸「不要污辱貴婦。」

貴婦丈夫在臉書社團爆料公社發文，指出臨櫃理論看到多名店員包圍開始害怕，後來妻子情緒失控，在場女警並未安撫妻子失控情緒，而是宣告要管束並亮出手銬，導致妻子情緒失控。丈夫想拉開老婆離開，但女警暴怒說道「剛才和你好好說話你不聽、先管束」還說「再鬧的話要使用辣椒水！」

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

丈夫表示，他遭男警撞開，只能眼睜睜看著妻子被一群警察壓制上銬，讓他不禁質疑「我從來沒有見過這個局面，我只能痛苦看著我老婆被手銬銬上，在這個過程中，女警為了控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地，如此執法真的有必要嗎？」

丈夫難過表示，大衣是他送給妻子結婚周年的禮物，「為何一週年的結婚紀念日變成這樣！遭受如此程度的霸凌！！我老婆是深圳人，她非常愛台灣，逢人都說台灣的好，但是親歷了這個執法的過程，讓她非常恐懼。」

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

對此，信義警分局也說明，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

對於服飾業者和貴婦的退貨爭議糾紛，肇因熊女認為微風南山店該件風衣定價居然要價7萬餘元、官網售價僅3萬元新台幣、加上業者聲稱「服飾經過修改且出售無法退款」。不過，夫婦倆認為收到的風衣並未修改，卻被服飾業者峻拒退貨退款，這才爆發激烈口角衝突遭警依法管束。但信義警方認為，警員執法過程並無過當。

▲貴婦因消費糾紛大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

對此律師李怡貞16日也在臉書發文「不要汙辱貴婦」，表示貴婦通常買到手不合身就轉手送人，「是巨嬰或是貴婦還是很大的差別，用眼睛看得出來吧」。

 

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