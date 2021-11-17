中共第三份歷史決議「徹底否定文革」　釀成十年內亂、教訓慘痛

▲陸官媒《人民日報》於2016年曾經公開談「文革」，以史為鑒是為了更好前進。（圖／翻攝人民日報）

記者任以芳／北京報導

「習拜會」昨16日剛結束，大陸官媒《新華社》於傍晚刊登《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文，這份中共黨史第三份「歷史決議」有3.6萬多字，超過一半都是習近平十八大上任後政績功勳。另外，針對重大歷史事件回顧，維持以往定調。決議文稱，「文革是一場禍國殃民的罪惡活動，釀成十年內亂，造成新中國成立以來最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛。」

中共史上第三份「歷史決議」全文開頭先回顧歷史，總結共產黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。決議文出新中國成立後，黨領導人民戰勝政治、經濟、軍事等方面一系列嚴峻挑戰，肅清國民黨反動派殘餘武裝力量和土匪，和平解放西藏，實現祖國大陸完全統一。

內文也稱，毛澤東思想是馬克思列寧主義在中國的創造性運用和發展，是被實踐證明瞭的關於中國革命和建設的正確的理論原則和經驗總結，是馬克思主義中國化的第一次歷史性飛躍。

▲中共第三份「歷史決議」維持過去定調，否定當年「文革」的重大決策。（圖／記者曾俊豪攝）

談到文革時期歷史糾錯，決議表示，遺憾的是，黨的八大形成的正確路線未能完全堅持下去，先後出現「大躍進」運動、人民公社化運動等錯誤，反右派鬥爭也被嚴重擴大化。面對當時嚴峻複雜的外部環境，黨極為關注社會主義政權鞏固，為此進行了多方面努力。

決議文進一步指出，毛澤東對當時階級形勢及黨和國家政治狀況作出完全錯誤的估計，發動和領導了文化大革命。林彪、江青兩個反革命集團，利用毛澤東的錯誤，進行了大量禍國殃民的罪惡活動，釀成十年內亂，使黨、國家、人民遭到新中國成立以來，最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛。

決議文表示，就在「文化大革命」結束以後，黨和國家面臨何去何從的重大歷史關頭，只有實行改革開放才是唯一出路。黨作出徹底否定「文化大革命」的重大決策。40多年來，黨始終不渝堅持這次全會確立的路線方針政策。

對於鄧江胡時代的表述上，決議稱，文革後鄧小平作出改革開放的決定，江澤民開創全面改革開放新局面，胡錦濤成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。

▲習近平對第三份「歷史決議」說明，總結過去毛澤東依舊是功大於過的正面評價 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

另外，從習近平關於《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》的說明，第一項關於黨的十九屆六中全會議題的考慮內文，明顯看出習對於毛的評價依舊是功大於過。

習指出，我們黨歷來高度注重總結歷史經驗。早在延安時期，毛澤東同志就指出：「如果不把黨的歷史搞清楚，不把黨在歷史上所走的路搞清楚，便不能把事情辦得更好。」

他又說，進入改革開放新時期，鄧小平同志說：「歷史上成功的經驗是寶貴財富，錯誤的經驗、失敗的經驗也是寶貴財富。這樣來制定方針政策，就能統一全黨思想，達到新的團結。這樣的基礎是最可靠的。」

習進一步說明，1981年，黨的十一屆六中全會通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，回顧了新中國成立以前黨的歷史，總結了社會主義革命和建設的歷史經驗，對一些重大事件和重要人物作出了評價，特別是正確評價了毛澤東同志和毛澤東思想，分清了是非，糾正了「左」右兩方面的錯誤觀點，統一了全黨思想，對推動黨團結一致向前看、更好推進改革開放和社會主義現代化建設產生了重大影響。

中共史上第三份「歷史決議」相較於1981年通過第二份「歷史決議」，表述上沒有太大差異。堅持否定「文革」這項重要決策，依舊沒有提到毛澤東必須對發動文革負責，依舊定調他為黨國付出的成就，功大於過的正面評價。