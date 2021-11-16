中共第三份「歷史決議」出爐　制定反分裂國家法「打擊台獨」

▲中共史上第三份「歷史決議」出爐 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會六中全會審議通過第三份「歷史決議」《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，該內容已經完整公布。其中針對台灣問題部分，確立「和平統一、一國兩制」基本方針，在「九二共識」基礎下，推進兩岸協商談判，實現全面直接雙向「三通」，開啓兩岸政黨交流。並且制定反分裂國家法，堅決遏制「台獨」勢力、促進祖國統一，打擊「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀。

中共第三份「歷史決議」把台灣問題放在第四大項開創中國特色社會主義新時代，堅持「一國兩制」和推進祖國統一上。首先談到港澳問題，內文指出香港、澳門回歸祖國後，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。同時，一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。

內文稱，黨中央強調，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

▲中共第三份「歷史決議」強調反獨促統 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

談到兩岸關係，內文指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展。

內文表示，習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。我們推動實現一九四九年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通。黨秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠及廣大台胞的政策，加強兩岸經濟文化交流合作。

內文進一步說，2016年以來，台灣加緊進行「台獨」分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。

內文強調，黨把完成祖國統一大業作為歷史重任，為此進行不懈努力。鄧小平同志創造性提出「一個國家，兩種制度」科學構想，開闢了以和平方式實現祖國統一的新途徑。經過艱巨工作和鬥爭，我國政府相繼對香港、澳門恢復行使主權，洗雪了中華民族百年恥辱。香港、澳門回歸祖國後，中央政府嚴格按照憲法和特別行政區基本法辦事，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

最後，談到解決台灣問題大局，必須確立「和平統一、一國兩制」基本方針，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，推進兩岸協商談判，實現全面直接雙向「三通」，開啓兩岸政黨交流。制定反分裂國家法，堅決遏制「台獨」勢力、促進祖國統一，有力挫敗各種製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀。