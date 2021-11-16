　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共第三份「歷史決議」出爐　制定反分裂國家法「打擊台獨」

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共史上第三份「歷史決議」出爐 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會六中全會審議通過第三份「歷史決議」《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，該內容已經完整公布。其中針對台灣問題部分，確立「和平統一、一國兩制」基本方針，在「九二共識」基礎下，推進兩岸協商談判，實現全面直接雙向「三通」，開啓兩岸政黨交流。並且制定反分裂國家法，堅決遏制「台獨」勢力、促進祖國統一，打擊「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀。

中共第三份「歷史決議」把台灣問題放在第四大項開創中國特色社會主義新時代，堅持「一國兩制」和推進祖國統一上。首先談到港澳問題，內文指出香港、澳門回歸祖國後，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。同時，一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。

內文稱，黨中央強調，必須全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共第三份「歷史決議」強調反獨促統 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

談到兩岸關係，內文指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展。

內文表示，習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。我們推動實現一九四九年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通。黨秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠及廣大台胞的政策，加強兩岸經濟文化交流合作。

內文進一步說，2016年以來，台灣加緊進行「台獨」分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。

內文強調，黨把完成祖國統一大業作為歷史重任，為此進行不懈努力。鄧小平同志創造性提出「一個國家，兩種制度」科學構想，開闢了以和平方式實現祖國統一的新途徑。經過艱巨工作和鬥爭，我國政府相繼對香港、澳門恢復行使主權，洗雪了中華民族百年恥辱。香港、澳門回歸祖國後，中央政府嚴格按照憲法和特別行政區基本法辦事，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

最後，談到解決台灣問題大局，必須確立「和平統一、一國兩制」基本方針，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，推進兩岸協商談判，實現全面直接雙向「三通」，開啓兩岸政黨交流。制定反分裂國家法，堅決遏制「台獨」勢力、促進祖國統一，有力挫敗各種製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
快訊／陳意涵生日隔天產女！親曝現況：感謝老公
見她下體爆血「嫌棄後退」！她痛訴渣夫網嚇瘋
獨／台中服飾店遭狠砸慘況曝　網爆闆娘黑歷史
全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早贏了
狠砸賓士5煞抓了全交保！警兒黑底曝
男嬰噎到臉色發青　他「1工具」神救援！驚險影片瘋傳
冒用游錫堃募款詐騙！警方掌握2可疑帳號要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港府「無理由」拒續外媒記者簽證！ 林鄭月娥：我也給美國拒批

習拜會「一個中國」各自解讀　台海問題仍存分歧

北京17日起從嚴執行進城管制　48小時內核檢陰性＋綠碼才准入

鱷魚溺水身亡！養殖場：膽子小被嚇到「躲水裡死不上來」

中共第三份「歷史決議」出爐　制定反分裂國家法「打擊台獨」

對標北京…廣州入境隔離加碼「14+7+7」　嚴防冬季疫情

新手下廚竟煮出一陣「龍捲風」！　網全笑翻：女媧在炒菜

溫台兩地青少年繪畫交流　兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

百萬裝潢新家「回來變毛胚房」　工人「走錯門」拆完才想到是樓上

她打掃驚現「失蹤12年寵物龜」變乾屍　網看最後模樣：牠默默陪妳

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

弟弟把1000包餅乾塞滿姐姐房間　她回家見狀傻眼：你給我收拾好！

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

港府「無理由」拒續外媒記者簽證！ 林鄭月娥：我也給美國拒批

習拜會「一個中國」各自解讀　台海問題仍存分歧

北京17日起從嚴執行進城管制　48小時內核檢陰性＋綠碼才准入

鱷魚溺水身亡！養殖場：膽子小被嚇到「躲水裡死不上來」

中共第三份「歷史決議」出爐　制定反分裂國家法「打擊台獨」

對標北京…廣州入境隔離加碼「14+7+7」　嚴防冬季疫情

新手下廚竟煮出一陣「龍捲風」！　網全笑翻：女媧在炒菜

溫台兩地青少年繪畫交流　兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

百萬裝潢新家「回來變毛胚房」　工人「走錯門」拆完才想到是樓上

她打掃驚現「失蹤12年寵物龜」變乾屍　網看最後模樣：牠默默陪妳

康控9月已被列財務警示區！　還有34家KY公司財報亮紅燈

周天成印尼大師賽直落二法國首輪過關　再碰星國駱建佑拼復仇

BALENCIAGA「惡搞GUCCI」系列來了！雙B印花美翻、最低6千元入手

賽後突發道歉文引熱議　賴鴻誠解惑：有不必要的動作

中重申禁數位挖礦 比特幣應聲跌破6萬美元

快訊／陳意涵生日隔天產女　坐月子超狂「老公貼心送豪華盆栽」

八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

全台「5大耶誕城」超浪漫！飄雪場景強勢回歸、寶可夢12主題車廂

離婚後獲「財富自由」？美地產大亨與前妻拍賣藝術品　進帳188億元

《屍速列車》導演為了劉亞仁落淚　「答應演出，開心跳2公尺高」

大陸熱門新聞

3名小六女破藍鯨遊戲最終關…學校5F集體跳下

百萬裝潢被拆成毛胚房　工人認「走錯門」

39歲保全捅死賓士車主　殺人後怒喊：有輛車了不起

習拜視訊會結束　央視：拜登重申不支持台獨

北韓前特種兵越獄　陸懸賞218萬

劃2049時間表？習近平智囊：統一就是實現中國夢

習拜會12點24分結束開了近4小時

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

19歲正妹遭外送員割喉亡！起因竟是一杯奶茶

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

手機玩到沒電　爸把8歲女兒丟下7樓

當拜登面稱美以台制華　習近平：台獨若突破紅線將「採斷然措施」

習拜會影片曝光　兩人開場先揮手

「習拜會」台海問題分歧大

更多熱門

相關新聞

中共第三份「歷史決議」突出習政績

中共第三份「歷史決議」突出習政績

中共十九屆六中全會今（8日）至11日在北京舉行，本次會議將審議通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。外界也預測，中共歷史上第三份的「歷史決議」將首次確立毛、鄧、江、胡及習的中共百年「三段論」時代劃分，並且奠定習近平政績功勳，為二十大連任總書記鋪路。《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸學者張競，他指出，「回顧中共歷史，曾經有兩次黨內歷史決議，主要調和矛盾、凝聚共識。如今中共再次處於歷史十字路口，未來何去何從，攸關海峽此岸未來命運。」

關鍵字：

第三份歷史決議

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面