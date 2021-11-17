寵物龜活活被餓死！暖文「換一方式陪伴」惹怒網友：牠都要氣活了

▲一隻寵物龜卡在床下12年，近日才被挖出來，但早已成了乾屍。（圖／翻攝自星視頻）

圖、文／鏡週刊

中國先前才發生因新冠肺炎疫情被困在家鄉，沒辦法回宿舍照顧寵物烏龜，政策鬆綁後發現心愛的烏龜已經被曬成乾，近日又有一名女子在打掃房間時發現12年前失蹤的寵物龜，但已成乾屍，讓網友相當傻眼，直呼烏龜都變成標本了，「這麼大一隻，能找不到？」

綜合中媒報導，中國四川成都一名張姓女子14日在家中打掃時，意外發現2009年失蹤的寵物龜，但早已成了乾屍。張女表示，她在2008年開始飼養這隻烏龜，1年多後搬新家也把牠帶走，但到了新家後卻失蹤了，她翻遍家裡都找不到，以為烏龜跑出去被別人撿走。

直到近日請清潔人員來家中大掃除，把床挪開後發現下面有隻烏龜，張女起先不以為意，以為是玩具掉到床下，但一看不得了，「那麼大一個，就是我以前09年失蹤的那一隻」，但卡在床下12年烏龜早已成了乾屍，張女也不忍心將牠丟掉，就把牠埋起來，並表示這麼多年來都沒有聞到異味過。

消息曝光讓網友相當傻眼，表示那烏龜這麼大隻也找不到，「寵物龜：其實我一直都在你身邊…」「12年沒搞過床頭板，可憐的龜」「這個龜肯定被餓壞了，都成標本了，活活餓死就是這樣來的嗎」，由於中國媒體在報導此事時，感性表示「烏龜養了1年多，沒想到牠換了個方式一直都陪伴著自己」，也讓網友吐槽這明明是照顧不周，看到強行感動的文字，「烏龜都要氣活了！」



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