15輪混打今天將公布　「莫德納BNT同時開」符合對象曝

▲指揮中心承諾「混打」維持在11月上路。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者洪巧藍、張乃文／綜合報導

指揮中心先前承諾的「11月混打」計畫尚未施行，不過，發言人莊人祥強調，仍會維持11月上路「不會跳票」，他更加碼透露「莫德納、BNT都會納入」，詳細規畫預料將由指揮官陳時中於今（17）下午記者會公布。但是否所有人都適合混打，醫師也提供評估準則讓大家參考。

對於混打規畫，指揮中心始終尚未定案，直至前幾日，莊人祥承諾，混打仍維持11月上路「不會跳票」，也說第15輪的混打「BNT、莫德納兩種疫苗都會納入。」陳時中則表示，混打的疫苗劑數還要再精算，但只要符合疫苗要求年齡，都可施打。

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據了解，第15輪初步規劃仍是AZ、BNT、莫德納三大疫苗都會提供，莊人祥透露，AZ疫苗主要提供第二劑，BNT與莫德納則都是第一、二劑都提供，其中BNT與莫德納要接種第一劑者估計在100萬以內，要打第二劑莫德納約16萬人，第二劑BNT則約200萬人。

▲醫師認為，可用年齡區分混打品牌。（圖／記者林敬旻攝）

究竟是否人人都能混打？衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬給出建議。醫師提到，以國際文獻顯示，混打比一般單純打同種疫苗的效果好，建議大家可在疫苗充足情況下進行混打。

Q1：混打疫苗效果真的比較好？

黃高彬指出， 目前新冠疫苗主要分成三大類，第一是mRNA疫苗，對於中和抗體的產生較好，另一種則是以病毒當載體疫苗，如：AZ，對T細胞免疫反應較好；另外則是次單位蛋白疫苗，像是高端及聯亞。原則上第一劑是施打AZ者，第二劑建議以mRNA疫苗，因為AZ對於T細胞免疫反應好，而中和抗體較差，第二劑若打mRNA，兩款就有「互補作用」。

Q2：混打疫苗怎麼選？我要混打嗎？

黃高彬建議，假如要混打的民眾，可以年齡區分，30歲以下第二劑可選擇BNT，因為mRNA疫苗會有心肌炎和心包膜炎，大部分發生在30歲以下的年輕人，且BNT施打劑量是30微克、莫德納則是100微克，心肌炎發生比率來說，莫德納會是BNT的2倍；而30歲以上就可選擇莫德納。

Q3：混打後有哪些注意事項、安全性沒問題嗎？

黃高彬說，mRNA疫苗的副作用通常會發生在第二劑，第一劑施打AZ後，若第二劑是選擇混打mRNA疫苗，等同是施打第一劑的mRNA，因此副作用問題也相對小，危險性反而低。

醫師表示，國外相關文獻與實際經驗來看，在疫苗數量充足的狀況下，建議大家可混打。

陳時中指出，關於疫苗劑量還要再精算過；在年齡部分，因為到了第15輪已經全部開放，只要基本上符合疫苗本身所要求的年齡限制，都可以施打。