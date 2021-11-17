　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

15輪混打今天將公布　「莫德納BNT同時開」符合對象曝

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心承諾「混打」維持在11月上路。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者洪巧藍、張乃文／綜合報導

指揮中心先前承諾的「11月混打」計畫尚未施行，不過，發言人莊人祥強調，仍會維持11月上路「不會跳票」，他更加碼透露「莫德納、BNT都會納入」，詳細規畫預料將由指揮官陳時中於今（17）下午記者會公布。但是否所有人都適合混打，醫師也提供評估準則讓大家參考。

對於混打規畫，指揮中心始終尚未定案，直至前幾日，莊人祥承諾，混打仍維持11月上路「不會跳票」，也說第15輪的混打「BNT、莫德納兩種疫苗都會納入。」陳時中則表示，混打的疫苗劑數還要再精算，但只要符合疫苗要求年齡，都可施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，第15輪初步規劃仍是AZ、BNT、莫德納三大疫苗都會提供，莊人祥透露，AZ疫苗主要提供第二劑，BNT與莫德納則都是第一、二劑都提供，其中BNT與莫德納要接種第一劑者估計在100萬以內，要打第二劑莫德納約16萬人，第二劑BNT則約200萬人。

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師認為，可用年齡區分混打品牌。（圖／記者林敬旻攝）

究竟是否人人都能混打？衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬給出建議。醫師提到，以國際文獻顯示，混打比一般單純打同種疫苗的效果好，建議大家可在疫苗充足情況下進行混打。

Q1：混打疫苗效果真的比較好？

黃高彬指出， 目前新冠疫苗主要分成三大類，第一是mRNA疫苗，對於中和抗體的產生較好，另一種則是以病毒當載體疫苗，如：AZ，對T細胞免疫反應較好；另外則是次單位蛋白疫苗，像是高端及聯亞。原則上第一劑是施打AZ者，第二劑建議以mRNA疫苗，因為AZ對於T細胞免疫反應好，而中和抗體較差，第二劑若打mRNA，兩款就有「互補作用」。

Q2：混打疫苗怎麼選？我要混打嗎？

黃高彬建議，假如要混打的民眾，可以年齡區分，30歲以下第二劑可選擇BNT，因為mRNA疫苗會有心肌炎和心包膜炎，大部分發生在30歲以下的年輕人，且BNT施打劑量是30微克、莫德納則是100微克，心肌炎發生比率來說，莫德納會是BNT的2倍；而30歲以上就可選擇莫德納。

Q3：混打後有哪些注意事項、安全性沒問題嗎？

黃高彬說，mRNA疫苗的副作用通常會發生在第二劑，第一劑施打AZ後，若第二劑是選擇混打mRNA疫苗，等同是施打第一劑的mRNA，因此副作用問題也相對小，危險性反而低。

醫師表示，國外相關文獻與實際經驗來看，在疫苗數量充足的狀況下，建議大家可混打。

陳時中指出，關於疫苗劑量還要再精算過；在年齡部分，因為到了第15輪已經全部開放，只要基本上符合疫苗本身所要求的年齡限制，都可以施打。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢
國一北上死亡車禍！深夜4車連環撞　貨車駕駛遭夾擊當場不治
汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「辣椒水」射整臉　30秒輾壓瘋傳
今晚變天明最多雨　下波恐冷氣團凍4天！最低溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」：好市多不好明說

97萬AZ族混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」：懂了吧

15輪混打今天將公布　「莫德納BNT同時開」符合對象曝

今晚變天明最多雨　下波恐冷氣團凍4天！最低溫時間曝

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「辣椒水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

少子化衝擊！56年歷史私校北市方濟中學　下學年起停招

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」：好市多不好明說

97萬AZ族混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」：懂了吧

15輪混打今天將公布　「莫德納BNT同時開」符合對象曝

今晚變天明最多雨　下波恐冷氣團凍4天！最低溫時間曝

汐止棒棒哥街頭開打！黑騎士「辣椒水」射整臉　30秒輾壓瘋傳

少子化衝擊！56年歷史私校北市方濟中學　下學年起停招

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

「豬肉消費是牛肉的6倍」　蔣萬安秀數據狠嗆民進黨

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

温貞菱、黃河7年戀情分手！　吵架漸行漸遠…男方不再去她香閨

國一北上死亡車禍！深夜4車連環撞　貨車駕駛遭夾擊當場不治

小炳驚傳染「菌血症」一度危急！腿冒奇怪瘀青　大炳9年前罹同病亡

拜登對拜習視訊會滿意　明確表明支持《台灣關係法》

「我每6小時失去一次記憶」　失憶男每天重新愛上她

衝擊高通、聯發科！　蘋果iPhone數據晶片2023年自占80％

《暮光之城》狼人求婚成功！巨鑽套牢3年女友…單膝下跪根本電影

大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」：好市多不好明說

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！　 「婆婆罕見1動作」網愣：默認了

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

24歲仍跟爸媽拿錢　她嘆活不下去

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

今晚變天明最多雨　下波恐冷氣團凍4天

56年北市老牌私校方濟中學　下學年起停招

全聯、家樂福誰是最後霸主？全場秒選它：早贏了

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆：X你娘

更多熱門

相關新聞

批陳時中睡了兩個月　邱臣遠：9月就知道美國入境政策了！

批陳時中睡了兩個月　邱臣遠：9月就知道美國入境政策了！

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，民眾黨邱臣遠表示，美國及加拿大兩地正是台灣人出國的大宗，「而9月就知道美國的疫苗入境政策，衛福部這兩個月在幹嘛？」

接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！

接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！

蔡英文接種高端恐無法出訪　陳時中這麼說

蔡英文接種高端恐無法出訪　陳時中這麼說

春節防疫計程車短缺逾千輛　指揮中心：還在努力中

春節防疫計程車短缺逾千輛　指揮中心：還在努力中

第15輪開放混打BNT、莫德納都有　97萬人可有3種選擇

第15輪開放混打BNT、莫德納都有　97萬人可有3種選擇

關鍵字：

新冠疫苗BNT莫德納中央流行疫情指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

在愛情裡最容易滿足的3大星座

女來賓「誤踩徐乃麟打麻將眉角」！

浪漫飄雪！全台「5大耶誕城」特搜

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面