鹹水雞必點固定班底！老饕狂推「3樣」不踩雷：真的是靈魂

▲吃鹹水雞要點什麼？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

吃鹽酥雞太罪惡，很多人就會選擇相對清淡的鹹水雞（又稱鹽水雞）。就有網友好奇詢問，鹹水雞的口感爽脆，大家有沒有哪個品項是每次都必點的呢？貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，其中被比較多人點名的就是花椰菜、高麗菜和豆皮了。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「鹹水雞一定會選哪三種配料」為題發文，提到他家附近的鹹水雞3樣配料50元，另外雞胸肉和雞腿肉也各50元。

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原PO表示，他每次光顧必點的就是竹筍、四季豆、花椰菜了，就算當天想要大吃特吃犒賞自己，這3樣也一定會是固定班底，大家鹹水雞有沒有必點的品項呢？他覺得竹筍真的是靈魂！

▲很多人愛吃鹹水雞。資料照，圖與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，被最多人點名的就是花椰菜了，「花椰菜、雞腿、玉米筍」、「花椰菜、玉米筍、杏鮑菇」、「雞冠、四季豆、花椰菜」、「花椰菜、高麗菜，隨意」、「花椰菜、龍鬚菜、玉米筍」。

除了花椰菜外，也有很多人會點高麗菜和豆皮，「我一定會夾高麗菜」、「皮蛋、高麗菜、菇菇」、「高麗菜、泡麵、米血」、「高麗菜、豆腐、洋蔥」、「豆皮、雞肉、小黃瓜」、「豆皮、雞胸肉、德式香腸」、「豆皮、米血、洋蔥」。

此外，也有其他網友分享其他答案，「筍、木耳、水蓮」、「馬鈴薯、脆筍、洋蔥」、「雞胗、雞心」、「蛋黃」、「皮蛋」、「黃豆芽、四季豆，洋蔥加爆」。