集中檢疫所10點開放預訂！每日1500元「訂房未入住不退款」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前放寬完整接種2劑疫苗者可用「7+7+7」檢疫方案，並開放預訂集中檢疫所提供住宿。集中檢疫所分流兩階段預約，今年入住者在今天10點就開放線上訂房，至於入住時間跨及明年者（12/14～2/5入住者），則是

11/23（二）上午10點開放預約。

指揮中心日前公布春節檢疫「7+7+7」鬆綁方案，入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供「7+7+7」專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

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春節專案集中檢疫所分流預約，今天上午10點開放「12/14～12/31入住者」線上訂房及刷卡，11/23（二）上午10點開放全時段「12/14～2/5入住者」線上訂房及刷卡。收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。

另外，指揮中心也提醒，針對居家檢疫同住者，指揮中心也提醒，不可與居檢者共用房間、衛浴，也不可同處和共食，不可搭乘大眾運輸，也禁止近距離接觸不特定人之場所和到人潮擁擠場所（如賣場、餐廳、百貨公司、夜市等）。



