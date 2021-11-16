　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲2波冷空氣報到，更強冷氣團恐再臨 。（圖／中央氣象局，下同） 

記者許力方／台北報導

冷氣團再臨？中央氣象局表示，18日（周四）有一波東北季風增強，各地降溫轉涼，尤其北東偏濕、水氣多，到了21日（周日）又有一波雨勢報到加上較明顯降溫，強度比上一波更猛。天氣風險公司分析，下周將有一波冷空氣大舉南下，東亞地區都有顯著降溫，全台氣溫溜滑梯，台北有機會下探14度，再度挑戰大陸冷氣團。

簡任技正伍婉華表示，明天（17日）短暫雨區域增多，由於華南水氣接近，預估中部以北、東北部雲量將明顯增多，馬祖、北東地區及中南部山區有局部短暫降雨，清晨天氣較涼，馬祖17度、金門、中部以北及東北部19度、其他地區21度，白天中南部有機會見陽光，因此高溫上看30度，日夜溫差大，天氣變化快，預估18日（周四）有一道微弱鋒面接著東北季風南下，到20日 （周六）減緩，周末各地穩定回溫，很快地下周又有一道鋒面加上強冷空氣影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼下周冷空氣強度預估達冷氣團等級，台北下探14度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，18、19日受微弱鋒面及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼；18日中部以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，南部平地雲量也偏多，北台灣高溫降幅較多，約5度，天氣較為濕涼，高溫約22度左右，其他地區高溫降幅不大，各地低溫降幅也不多，約19至22度；緊接著19日受東北季風影響，北東較涼，其他地區早晚涼，迎風面北東有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。

周末東北季風逐漸減弱，氣象局指出，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，21日（周日）下半天起水氣有再增多趨勢，22日（下周一）另一道鋒面通過及東北季風增強，水氣再報到及明顯降溫，北東明顯轉涼，以及中部以北有局部短暫雨，23日（下周二）東北季風影響，北部、東北部及東部較涼有局部短暫雨，這波冷空氣強度前一波更強。

天氣風險公司分析，華南雲系逐漸移入影響，中北部雲量增多、局部地區有零星降雨，南部天氣較好、有陽光，山區有零星降雨機會。未來一周變天時程如下：

●18日（周四）水氣最多+東北風增強，中北部、東半部陰天有局部雨勢，南部多雲山區局部小雨。氣溫變化主要是白天高溫因雲量增多而下降，溫差逐漸縮小。
●19日（周五）中南部明顯轉乾、再度放晴，北部、東半部因為東北風持續影響，仍雲多有小雨，周末東北風將再度減弱，北部水氣減少轉晴，高溫再度上升。
這段期間北方沒有明顯冷空氣影響，低溫大致持平。
●22日（下周一）將有冷空氣大舉南下，東亞地區都將有顯著降溫，台灣各地氣溫溜滑梯，以台北測站為例，晚間至隔日晨間就有機會降至14度的低溫，也就是達到大陸冷氣團的等級，這波冷空氣性質較偏向先濕後乾，最低溫的時間點可能發生在23、24日（下周二、三）轉乾以後，降溫趨勢明顯，提醒民眾留意天氣及氣溫變化並提前準備。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C
24歲每月仍向爸媽拿錢！　她苦笑：真的活不下去
愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯就很幸福
快訊／北車「借錢哥」2個月借到6萬！晚間被收押了
被張敦量牽連「博弈同業急跑路」　他曝背後金主：集團一定會保人
GG為何歪一邊？最美博士揭密　「超過這角度」要看醫生了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

【廣編】國泰藝術節「與雲門共舞」前進台中　2天吸引近千人

頂新和德宣揚老屋美好　「百年臺北與老屋」系列講座文房登場

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

弟弟把1000包餅乾塞滿姐姐房間　她回家見狀傻眼：你給我收拾好！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

大馬女酸「外送員窮酸、賣魚漏氣」　被網出征！王雷補刀：我不偷不搶

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕「螢幕全白」秒噴3萬元

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

崑大閃電虎特戰英豪電競戰隊擊敗強手　奪台南市長盃冠軍

全聯、家樂福誰是最後霸主？　全場秒選它：早就贏了

緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

【廣編】國泰藝術節「與雲門共舞」前進台中　2天吸引近千人

頂新和德宣揚老屋美好　「百年臺北與老屋」系列講座文房登場

明起轉濕！周末暖一波再掉到12°C　專家曝「會一路低溫到月底」

你敢挑戰嗎？彰化有全台獨家「香菜咖啡」　還有台式抹茶髒髒包

阿嬌演妲己遭批「太擁腫、造型浮誇」！　陸網毒舌：像楊貴妃

大學生發起群眾募資「珍食物」　用手機響應惜食分享概念

國壽Q3靠股票賺982億　將持續佈建超跌股！

擺脫內訌風波！富邦再見安打勝兄弟　統一獅封王M2

28年男友出軌洗腦她立遺囑！資深女星鬧上法院才知「財產被騙光」

更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

Sisley聖誕倒數月曆打包頂級抗老系列＋全能乳正貨！品木宣言可愛列車造型超吸睛

台中11月初爆槍擊案「市警局沒資料」！議員傻眼：被罵怕想逃避？

蔡英文不同意「反美豬」　她Tag內政部：要不要辦假消息？

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

遠百A13電梯急停嚇到顧客業者道歉

第15輪開放混打BNT、莫德納都有　97萬人可有3種選擇

老公躲廁所看片片　遭「蘋果1功能」出賣！

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

「5生肖」40歲轉運、50歲登頂...晚年幸福生活

全聯、家樂福誰是最後霸主？全場秒選它：早贏了

超商員「丟、踢」包裹　風向逆襲網狂挺

2am接單！外送員一看「你可以去死了」傻眼

更多熱門

相關新聞

明起變天降雨熱區曝　強冷空氣「小雪」起籠罩4天

明起變天降雨熱區曝　強冷空氣「小雪」起籠罩4天

11/22、24節氣「小雪」有強冷空氣！氣象專家吳德榮提醒，下周一至下周四鋒面通過、強冷空氣南下，天氣明顯轉冷，模擬強度已很近似「大陸冷氣團」，不排除成為入秋後第2波大陸冷氣團的機率。中央氣象局預報員官欣平則表示，周三起水氣慢慢增多，北台灣周四、周五水氣較多，而中部周四水氣較多。

「小雪」恐現入秋最強冷空氣　最低溫時間曝

「小雪」恐現入秋最強冷空氣　最低溫時間曝

下週「強冷空氣」襲台時間曝　強度直逼冷氣團

下週「強冷空氣」襲台時間曝　強度直逼冷氣團

為何每次地震「北市都信義區最搖」？　原因曝光

為何每次地震「北市都信義區最搖」？　原因曝光

強冷空氣「小雪」報到　2波鋒面！雨最多時間曝

強冷空氣「小雪」報到　2波鋒面！雨最多時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲大陸冷氣團冷氣團伍婉華天氣風險公司

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

快訊／孟耿如宣布懷孕！　「寶寶性別成亮點」

更多

最夯影音

更多
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面