更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C　下周大舉凍全台

▲2波冷空氣報到，更強冷氣團恐再臨 。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／台北報導

冷氣團再臨？中央氣象局表示，18日（周四）有一波東北季風增強，各地降溫轉涼，尤其北東偏濕、水氣多，到了21日（周日）又有一波雨勢報到加上較明顯降溫，強度比上一波更猛。天氣風險公司分析，下周將有一波冷空氣大舉南下，東亞地區都有顯著降溫，全台氣溫溜滑梯，台北有機會下探14度，再度挑戰大陸冷氣團。

簡任技正伍婉華表示，明天（17日）短暫雨區域增多，由於華南水氣接近，預估中部以北、東北部雲量將明顯增多，馬祖、北東地區及中南部山區有局部短暫降雨，清晨天氣較涼，馬祖17度、金門、中部以北及東北部19度、其他地區21度，白天中南部有機會見陽光，因此高溫上看30度，日夜溫差大，天氣變化快，預估18日（周四）有一道微弱鋒面接著東北季風南下，到20日 （周六）減緩，周末各地穩定回溫，很快地下周又有一道鋒面加上強冷空氣影響。

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▼下周冷空氣強度預估達冷氣團等級，台北下探14度。



氣象局預報，18、19日受微弱鋒面及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼；18日中部以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，南部平地雲量也偏多，北台灣高溫降幅較多，約5度，天氣較為濕涼，高溫約22度左右，其他地區高溫降幅不大，各地低溫降幅也不多，約19至22度；緊接著19日受東北季風影響，北東較涼，其他地區早晚涼，迎風面北東有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。

周末東北季風逐漸減弱，氣象局指出，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，21日（周日）下半天起水氣有再增多趨勢，22日（下周一）另一道鋒面通過及東北季風增強，水氣再報到及明顯降溫，北東明顯轉涼，以及中部以北有局部短暫雨，23日（下周二）東北季風影響，北部、東北部及東部較涼有局部短暫雨，這波冷空氣強度前一波更強。

天氣風險公司分析，華南雲系逐漸移入影響，中北部雲量增多、局部地區有零星降雨，南部天氣較好、有陽光，山區有零星降雨機會。未來一周變天時程如下：

●18日（周四）水氣最多+東北風增強，中北部、東半部陰天有局部雨勢，南部多雲山區局部小雨。氣溫變化主要是白天高溫因雲量增多而下降，溫差逐漸縮小。

●19日（周五）中南部明顯轉乾、再度放晴，北部、東半部因為東北風持續影響，仍雲多有小雨，周末東北風將再度減弱，北部水氣減少轉晴，高溫再度上升。

這段期間北方沒有明顯冷空氣影響，低溫大致持平。

●22日（下周一）將有冷空氣大舉南下，東亞地區都將有顯著降溫，台灣各地氣溫溜滑梯，以台北測站為例，晚間至隔日晨間就有機會降至14度的低溫，也就是達到大陸冷氣團的等級，這波冷空氣性質較偏向先濕後乾，最低溫的時間點可能發生在23、24日（下周二、三）轉乾以後，降溫趨勢明顯，提醒民眾留意天氣及氣溫變化並提前準備。

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