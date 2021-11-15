今起回暖三天　下週「強冷空氣」直逼冷氣團！襲台時間曝光

記者許維寧／台北報導

今天（11/15）起東北季風稍微減弱，中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天水氣偏少各地均是多雲到晴、穩定的天氣模式，僅東半部和大台北地區偶有零星短暫雨。受到東北季風減弱影響，白天各地氣溫也回升，北部至宜花白天高溫可來到23至26度間，中南部和台東更溫暖，高溫均在27至29度。但須留意各地早晚仍偏涼，低溫多在17至20度間，尤其中南部還需留意日溫差。

▲今天各地回暖，天氣屬多雲到晴。（圖／記者林敬旻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳伊秀表示，明天至週三（11/16、11/17）期間東北季風減弱，白天各地氣溫回升，期間北部高溫可來到25至27度，中南部高溫則在28至30度間。僅迎風面東半部、大台北地區有零星短暫雨，但中南部日夜溫差仍大，早晚還需增添衣物

陳伊秀也分析，預計週四（11/18）開始又會有一波東北季風增強南下，目前預計影響至下週日（11/21）。預估該波東北季風冷空氣強度不會有上週這麼強，中部以北低溫約在17至18度間，週四受華南水氣影響迎風面水氣較多，但預計週五、週六開始水氣漸少將轉乾冷，模式依然為「前濕後乾」。

但陳伊秀也分析，週五起轉乾冷後則要留意，桃竹苗雲嘉等近山區和沿海空曠地區週五、週六清晨則注意輻射冷卻，局部地區清晨仍有機會出現15至16度低溫。

另外，有民間氣象專家分析，預計下週開始將有一波較強冷空氣報到。陳伊秀說，預計下週日下半天開始會有一波水氣南下，屆時北部迎風面有雨，下週一開始預計較強的冷空氣將南下，目前氣象局預估下週報到的冷空氣，將比週四影響台灣的冷空氣來得強，但目前氣象局預計的最低溫仍在「東北季風」強度，台北市氣象站低溫有機會下探14至15度，還未到大陸冷氣團等級，僅能說很接近。

陳伊秀說，屆時是否達到大陸冷氣團強度，由於屬於末期預報還要再持續觀察，僅能說明相對本週而言冷空氣會較強一些，預計下週一、二中部以北將降溫，後期則從溼冷轉為乾冷。