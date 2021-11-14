囂張！三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過「往死裡敲」

▲2輛賓士誤將白牌計程車當成仇家，一路追到三重警分局前砸車，大批警力在加油站攔獲涉案賓士，並喝令車上人員趴地。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區14日凌晨0時許，三重警分局突然跑進3名民眾前來求救，聲稱遭2輛賓士圍堵砸車，報案人才剛說完，分局門口立即傳來砸車與玻璃破碎的聲音，甚至爆出一聲槍響。警方出外查看，見到被害人的車輛玻璃被砸破，涉案的賓士車則在30公尺外的加油站被警攔下，車上找到武士刀、開山刀、球棒與瓦斯槍。警方初步了解，犯嫌疑似尋仇找錯車，才會將白牌計程車當成仇家，全案將依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌偵辦。

▲警方在賓士車上找到武士刀、開山刀、球棒及瓦斯槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，涂姓白牌車駕駛（29歲）事發前，到三重重陽路上的KTV準備載客，但是正值週末，路上停滿車輛，涂男為此在路上繞行多圈找車位，孰料被詹男（20歲）當成是仇家的車，夥同林男（19歲）分駛2輛賓士在重安街前後包夾，還攔住涂男去路下車開砸，涂男見狀嚇傻，加足油門撞開銀色賓士車後，趕快開往三重警分局求救。

▲被害人將車停在分局門口，跑進去向值班台求救，但轎車前後玻璃仍被惡煞砸破。（圖／記者游宗樺攝）

涂男一路開了約1.5公里，將車斜停在分局長車位前，車上3人趕緊下車跑進分局求救。多名賓士惡煞見到被害人下車，不顧警分局就在眼前，多人分持球棒、武士刀往被害人車輛猛砸，前後擋風玻璃遭砸爛破碎，甚至有名惡煞直接在分局門口開瓦斯槍示威。警方通知快打警力支援，派出大批人車進行緝捕，其中林男趁亂逃逸，詹男開的銀色賓士則在分局旁約30公尺外的加油站被警方攔下。

▲警方喝令車上成員下車趴下，並在現場進行採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

警員到場後，喝令賓士車上的2男1女下車趴地，並對車輛進行搜索，賓士車因為遭被害人撞開逃命，車前保險桿脫落，車上找到武士刀、球棒及瓦斯槍，警方之後並未對犯嫌上銬，直接利用優勢警力將犯嫌帶回，並循線策動在逃的白色賓士到案。

▲銀色賓士車在攔阻被害人時，遭對方撞開逃跑，前保險桿破損脫落。（圖／記者游宗樺攝）

警方初步了解，詹男日前與龍姓男子發生打架衝突，遭對方提告，心生不滿又看到對方在IG上打卡，才會開車載著禇男（24歲），由林男載著高男（19歲），2輛賓士車在KTV門口打算堵人算帳，卻將涂男的白牌計程車當成是龍男的車，才會當街攔車猛砸。警方一共帶回4名涉案犯嫌，全案依《刑法》妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌偵辦。

▲警方將林男、高男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）