才爆虐殺粗工案件！台中派遣公司負責人又把鄰居打到「顱內出血」

▲「弘旺」人力派遣公司才發生虐殺粗工案件，今又傳出老闆打傷鄰居。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中「弘旺」人力派遣公司10月28日才發生多名員工殘忍虐殺蔣姓派遣粗工案件，沒想到16日又被市議員爆出，公司負責人將鄰居打到顱內出血案件，而警方獲報後仍以「函送」處理，被質疑「粉飾太平」。對此，警方表示，獲報後第一時間警方就已到場處理，但因當時被害人送醫治療而無法及時報警、接受詢問，才會與案發時間差了3天，而目前全案已報請台中地檢署指揮偵辦中。

台中市第二分局表示，8日7時許接獲2起報案，一是稱「弘旺」公司有人2、3人打架情事，而另一起則是「弘旺」表示遭恐嚇，警方接獲報案後立刻派遣警力於3分鐘內趕抵現場。不過，警方到場後雙方衝突就已結束，而現場一名莊姓男子臉部有撕裂傷被送醫救治。

經查，雙方是因停車糾紛導致衝突，而莊男事後接受警方偵訊表示，自己遭到「弘旺」林姓負責人等3人毆打，並限制其人身自由，決定對林男等3人提出妨害自由、傷害等告訴。另外，林林姓負責人等3人則對莊男提出恐嚇、傷害及妨害名譽等告訴。

對此，警方表示，由於莊男當時送醫治療無法及時接受訊問，且雙方各執一詞，目前全案已為初步證據保全措施，因雙方「互相提告」，經調查後，目前已完成蒐證調查，全案報請台中地檢署指揮偵辦中。

警方指出，「弘旺」公司糾紛不斷，光是今年就有29筆報案記錄，其中包含遭檢舉燃燒廢棄物5件、配合環保局行政執行2件，此外該公司自行報案(含員工酒醉鬧事、打架、薪資糾紛、債務糾紛及投訴員警等)計有11件，確如議員所指述有經常發生妨害安寧等情事，但大多是該公司自行報案。

至於10月28日發生的蔣姓派遣粗工遭虐殺案件，因蔣男是「弘旺」公司下游包商員工，跟該公司並沒有直接關係，警方已將相關涉案犯嫌11名查緝到案，其中8名犯嫌並聲押獲准。