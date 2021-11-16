追緝網路購物詐騙　赫見詐欺車手情侶檔！

▲台南市警二分局據報深入追查，前往中部追緝2名詐欺車手情侶檔歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐欺集團假冒網路購路中心客服中心，以訂單錯誤扣款為由，誘使民眾進而匯款至指定金融帳戶，同時再指揮車手至金融機構提款機提領贓款，台南市警二分局據報深入追查，15日至中部追緝2名詐欺車手情侶檔歸案。

台南市警二分局指出，身處大台南市中心地帶的二分局，為維護治安，保障民眾生命及財產安全，經由詐欺車手提領熱點、時資料逐步分析、抽絲剝繭，同時利用資源共享與他轄提領車手影像逐筆比對，鎖定2名車手身分，並遠赴中部蒐證，待鞏固犯罪事證及確認住處後，即向台南地檢署聲請拘票，15日北上中部拘提30歲邱姓男子、25歲何姓女子2名詐欺車手情侶檔歸案，初步查出2人經手388000元。全案依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

市警二分局表示，經統計今年7月至9月解除分期付款詐騙案件，高風險賣場前五名，也就是歹徒最常冒用的高風險電商賣場，歹徒通常會駭入這些電商或電商委託系統商資料庫，竊取消費者的個資，接著再以話術詐騙，若聽到內容提及，「設定錯誤」、「訂單錯誤」「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」、「操作ATM」、「購買遊戲點數」和「操作網路銀行」等，請直接掛斷電話，因為這就是詐騙無誤，若還是有疑慮或不確定，可直接打165反詐騙諮詢專線查詢或是至鄰近派出所報案協助。