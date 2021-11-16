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兒少自殺通報5年增3.7倍！2成一週內曾想不開、5成憂鬱不求助

▲家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

▲家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

家扶基金會公布「兒少心情問卷」發現近2成兒少一周內有半數時間陷入負面情緒，甚至出現想不開的念頭，而有近5成憂鬱時不願求助任何管道；另衛福部統計，近5年兒少自殺通報人次增加3.7倍。但兒少要在校接受諮商，須經家長同意，社服團體期望政府能修改輔導法，讓老師在醫療資源轉介上更順暢，有效接住孩子。

▲▼家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

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▲家扶基金會公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。

國際兒童人權日將到來，家扶基金會公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，針對7歲到18歲學齡兒少進行，調查發現，近2成兒少近一周有半數時間處在負面情緒中，包含易怒、難過、疲累及失眠，甚至是想不開。調查進一步發現，孩子負面情緒來源前三名，分別為課業與生涯(76.8%)、人際關係(54.4%)、可運用時間(28.0%)。

▲▼家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

▲家扶基金會公布「兒少心情問卷」，探討負面情緒來源。

另根據衛福部統計，近5年兒少自殺通報人次增加3.7倍，2018年起憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病，躍升兒少自殺原因首位。諮商心理師全聯會常務理事胡延薇提醒，「這些情緒感受都是兒少憂鬱症診斷準則之一，如在2周中同時出現超過5項或更多，是患有憂鬱症的疑慮。」

▲▼家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

▲近2成兒少近一周有半數時間處在負面情緒中。

調查也顯示，近7成兒少對憂鬱症不瞭解，雖然約有半數心情不好或憂鬱時，會跟同學朋友或家長傾訴，但還有49.8%的兒少不會向專業管道求助，這可能導致有憂鬱傾向的孩子無法及時獲得必要協助。而曾接受過學校輔導或心理諮商的兒少，有77.4%認為專業介入對他們有幫助。

為了保障兒少心理健康，家扶基金會建議建立校園定期心理健檢機制，從國小開始，學生每學期定期進行心理健康檢查，對於有需要心理支持的兒少主動追蹤、適時關懷。

▲▼家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

▲▼近5年兒少自殺通報人次增加3.7倍，2018年起憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病，躍升兒少自殺原因首位。

▲▼家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

兒少代表聞英佐表示，現在學生學習方式多，不像以前只要專心準備考試就好，多元入學管道帶來不一樣的心理壓力，「所以我覺得這個機制是可以的，前提是學校有必要向學生明確說明心理健檢之方法及目的，避免兒少因資訊不對等或是害怕後續的麻煩，而不敢如實填答。另外，學校做完心理健檢後，也應確實關心評估後認為有需要輔導資源介入之兒少，落實三級預防的介入性輔導，提升學生心理健康」。

雖然校園定期心理健康健檢制度，能及時接住有憂鬱之困擾卻被忽略的孩子，但遇到家長不同意或不重視孩子就醫與諮商的需求，或孩子有諮商意願，卻要求不讓家長知道，而無法取得家長同意諮商，都可能阻礙了孩子及時接受專業服務。

胡延薇指出，在學校輔導老師、諮商心理師等實務上，「目前確實兒少在未經家長同意下，無法提供治療或諮商，若制度無法調整，將忽視兒少心理健康醫療自主權將帶來風險。建議政府先從學生輔導法著手，讓老師在醫療資源轉介上更順暢，有效幫助孩子」。

調查顯示，8成兒少認為憂鬱症要看醫生，68.6%覺得自己可以決定就醫與否，但兒少心理健康醫療自主權在台灣現行情況，明顯與聯合國兒童權利委員會的觀點不一致，家扶呼籲政府應正視問題。

▲家扶基金會在國際兒童人權日前夕公布「兒少心情問卷~2021兒少對自我心情認識和抒發方式調查」，探討兒少心理健康現況。（圖／家扶基金會）

▲歌手謝震廷也分享自己以淚洗面到19歲。

其中歌手謝震廷也分享自己的經驗，國中時參加選秀節目，遇到變聲期，比賽止步8強，那時擔心無法繼續唱歌而感到失落、恐慌，校園生活與原生家庭也發生劇變，家庭暴力、校園霸凌的問題接踵而來。

他說，「有多強的光，就有多深的陰影」是詮釋當年窘況最好的一句話，當時以淚洗面的生活持續到19歲，經紀人才帶他就醫確診憂鬱症，經過醫生專業諮詢以及藥物的配合治療，才逐漸好轉。「我認為憂鬱症需要治療，才能正確就醫避免病情耽誤，希望大家勇敢求救，尋求專業協助！」

有鑑於憂鬱等精神疾病已成為兒少自殺主因，孩子心理健康問題亟需社會大眾一起關注，家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，每個孩子及小小生命本來就需要我們用心呵護、關懷與尊重，台灣已進入人口負成長時代，兒少更需我們一起寶貝。傾聽心聲、引導紓解情緒、定期心理健檢、專業與醫療及時介入，都是防治兒少自殺憾事的重要環節。

藉此，家扶呼籲包含兒少表意權、生存與發展權、健康權、福利與受保護權等人權的重視能落實。」重視兒少身心健康，家扶基金會提出Give Me Five, That’s 「RIGHT」，邀民眾一起關心兒少心事、杜絕自殺憾事。

1、Respect：傾聽與關懷心事。
2、Improve：重視心理健康醫療自主權。
3、Guide：輔導與專業及時介入。
4、Help：鼓勵與協助求助。
5、Track：定期心理健檢與追蹤。

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