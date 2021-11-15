陳時中「脫罩飲酒作樂」掌鏡人曝光　她怒批：爆料者心機重

▲陳時中脫罩飲酒作樂的影片引起廣泛討論，如今掌鏡者的身分也因此曝光。（左圖翻攝畫面，右圖指揮中心提供）

圖文／鏡週刊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前流出一段飲酒作樂的影片，引起熱議，當天與會成員陸續被起底，包括正崴集團董事長郭台強、1111人力銀行前執行長陳曉蓁、北市聯醫心臟內科前主任陳識中等人。其中，拍下影片的掌鏡人身分今（15日）也跟著曝光。

根據《三立新聞網》報導，陳時中「脫罩」飲酒作樂的影片本月10日在網路上瘋傳，他在同日凌晨立即澄清，該影片拍攝為2020年6月15日，並非三級警戒期間，但仍被國民黨質疑「長髮飯局妹」陪侍。事後眼尖網友發現，陳時中身旁的長髮女，其實是1111人力銀行執行長的陳曉蓁；聚會主辦人義守大學教授劉鴻陞也指出，當時錄影為一名女賓客，目的只想幫大家留個紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據消息指出，這段影片為一名紅酒經銷商所拍攝，當天以「侍酒師」的身分出席這場品酒會，本身並不認識陳時中，僅透過錄影方式分享給爸爸，怎料遭有心人士外流，令她和與會的朋友捲入風波，她怒批爆料者選在特定時間將影片公開「心機很重」。

陳時中昨（14日）出席義大醫院在屏東舉行健康產業園區動土奠基典禮，屏東縣長潘孟安在台上致詞時，也開起陳時中的玩笑「來這邊唱歌沒有關係，而且我們到處都是長頭髮的，也沒有關係」，講完底下笑聲一片。

另外，又有一段疑似在陽明山別墅唱歌流出的影片，陳時中則簡單回應「這是一個私人聚會」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

昨晚地牛翻身為上月底宜蘭大震餘震 未來一週恐再搖晃

週四變天「連2波鋒面」到下週 吳德榮曝：第2波直逼大陸冷氣團程度

【財經氣象站】美基建法案過關提振經濟 美股續扮多頭主流