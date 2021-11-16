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美國盼拜習會化解緊張　但雙方均無意妥協

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲拜習會將在今（16日）登場。（圖／路透）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平美東時間今天將舉行視訊會談，以化解彼此因台灣等一觸即發問題而形成的緊張關係，不過雙方都表明無意妥協。

法新社報導，拜登自今年元月就職後，已與習近平通過2次電話，但因習近平擔心疫情，不願出訪，因此線上影音互動就成了兩人避免面對面接觸的唯一對話選擇。

在拜習會準備召開期間，外界注意力集中在雙方對於台灣問題的爭執，而拜登的幕僚將兩人此次會談稱為有助防止緊張關係惡化的機會。

拜登政府一名高層官員告訴記者，「身為負責任的全球領袖，我們了解，維持溝通管道暢通事關重大」；並說，雙方競爭不應導致衝突。

這名官員說：「拜登總統還將表明，我方希望建立雙方共同的防護機制，以避免誤判或誤解。」

另一方面，白宮也設法要使外界不致期望過高，前述官員說，拜習會「不是一次能讓我們期待一定會有結果的會談」。

此次拜習會出於拜登的提議，將在華府時間今天晚上7時45分（台灣16日早上8時45分）展開。

拜登從政數十年來，已成為外交政策老手，他經常表示，電話交談無法取代面對面會商。

習近平已有將近2年時間未出國訪問，近來他沒有出席在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）以及在義大利羅馬召開的20國集團（G20）峰會，遭到拜登嚴厲批評。

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